Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nôik, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo hợp đồng, văn bản.

Tư vấn pháp lý: Tư vấn hoạt động quản trị doanh nghiệp; Tư vấn thủ tục đầu tư; Tư vấn, cấu trúc hợp đồng, giao dịch; Tư vấn pháp lý khác.

Tham gia các hoạt động M&A.

Thực hiện thủ tục ĐKKD.

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.

Giới tính: Không yêu cầu.

Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật ĐH Quốc Gia, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.

Yêu cầu kinh nghiệm: Kinh nghiệm từ 02 - 03 năm. Ưu tiên làm việc tại các công ty bất động sản, tài chính, đầu tư, Công ty Luật.

Yêu cầu khác: Ưu tiên có thẻ luật sư và/hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học viện tư pháp

Tại Công ty Cổ phần Amber Capital Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật, lễ tết.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.

Tham gia Teambuildimg, Đi du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin