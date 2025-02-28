Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Amber Capital
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nôik, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo hợp đồng, văn bản.
Tư vấn pháp lý: Tư vấn hoạt động quản trị doanh nghiệp; Tư vấn thủ tục đầu tư; Tư vấn, cấu trúc hợp đồng, giao dịch; Tư vấn pháp lý khác.
Tham gia các hoạt động M&A.
Thực hiện thủ tục ĐKKD.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Dưới 35 tuổi.
Giới tính: Không yêu cầu.
Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật ĐH Quốc Gia, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh.
Yêu cầu kinh nghiệm: Kinh nghiệm từ 02 - 03 năm. Ưu tiên làm việc tại các công ty bất động sản, tài chính, đầu tư, Công ty Luật.
Yêu cầu khác: Ưu tiên có thẻ luật sư và/hoặc đã tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học viện tư pháp
Tại Công ty Cổ phần Amber Capital Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 7, nghỉ chủ nhật, lễ tết.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động.
Tham gia Teambuildimg, Đi du lịch hàng năm theo chế độ của Công ty.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Amber Capital
