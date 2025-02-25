Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Mức lương Đến 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 22 Triệu

Rà soát Hợp đồng, thương thuyết với khách hàng

Đào tạo/phối hợp với Sales và các phòng ban khác liên quan đến Hợp đồng thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)

Hỗ trợ pháp lý liên quan đến thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)

Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm rà soát soạn thảo Hợp đồng, tư vấn pháp lý

Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng thương thuyết hợp đồng.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, giao dịch quốc tế đặc biệt là các thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)

Kỹ năng là việc nhóm · Chăm chỉ, cẩn thận

Tiếng Anh giao tiếp/ đọc hiểu tốt

Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách

Lương cứng phù hợp với năng lực

Thưởng cuối năm (02 tháng) theo kết quả KPI;

Phúc lợi: Nghỉ mát, Lễ/Tết , quà sinh nhật, thưởng đột xuất…;

BHXH + bảo hiểm chăm sóc sức khỏe CMC Healthcare; (Chi tiết tại offer letter và khi trao đổi trực tiếp)

2. Môi trường làm việc

Cơ hội làm việc tại Công ty global, quy mô lớn, có các địa điểm kinh doanh, chi nhánh tại nước ngoài;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, quyết liệt, luôn coi con người là yếu tố trọng tâm để phát triển;

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên;

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL

