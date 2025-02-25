Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL
Mức lương
Đến 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Đến 22 Triệu
Rà soát Hợp đồng, thương thuyết với khách hàng
Đào tạo/phối hợp với Sales và các phòng ban khác liên quan đến Hợp đồng thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)
Hỗ trợ pháp lý liên quan đến thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)
Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm rà soát soạn thảo Hợp đồng, tư vấn pháp lý
Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng thương thuyết hợp đồng.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, giao dịch quốc tế đặc biệt là các thị trường quốc tế (Sing, Hàn Quốc, APAC,..)
Kỹ năng là việc nhóm · Chăm chỉ, cẩn thận
Tiếng Anh giao tiếp/ đọc hiểu tốt
Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ chính sách
Lương cứng phù hợp với năng lực
Thưởng cuối năm (02 tháng) theo kết quả KPI;
Phúc lợi: Nghỉ mát, Lễ/Tết , quà sinh nhật, thưởng đột xuất…;
BHXH + bảo hiểm chăm sóc sức khỏe CMC Healthcare; (Chi tiết tại offer letter và khi trao đổi trực tiếp)
2. Môi trường làm việc
Cơ hội làm việc tại Công ty global, quy mô lớn, có các địa điểm kinh doanh, chi nhánh tại nước ngoài;
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo, quyết liệt, luôn coi con người là yếu tố trọng tâm để phát triển;
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên;
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CMC GLOBAL
