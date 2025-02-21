Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;

Tham gia soạn hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

Nghiên cứu Luật, nghị định, thông tư… liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;

Tư vấn cho BGĐ về pháp luật;

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu…;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật các Trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật TP HCM, Khoa Luật Trường Đại học Quốc gia…;

Có kinh nghiệm từ 2 năm làm việc tại vị trí tương đương;

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc;

Thành thạo tin học văn phòng;

Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 16:3

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 18M;

Được làm việc tại Tập đoàn đa ngành Top 1 Việt Nam - Tập đoàn AMACCAO;

Được hỗ trợ ăn trưa với thực đơn thay đổi theo ngày đảm bảo dinh dưỡng cho đội ngũ CBNV, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

Được tham gia BHXH và du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty; các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng;

Có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp; Công việc ổn định, lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỬA NOVODOOR VIỆT NAM

