Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Pháp chế (60%)

• Rà soát, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng (mua bán, hợp tác, lao động,...) đảm bảo tuân thủ pháp luật.

• Tư vấn pháp lý cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu (nếu có)

• Xây dựng, cập nhật và kiểm soát hệ thống văn bản pháp lý, quy trình, quy chế nội bộ của công ty.

• Quản lý, thực hiện các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ (đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế,...).

• Làm việc với các cơ quan nhà nước, đối tác bên ngoài về các vấn đề pháp lý khi cần.

• Hỗ trợ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố tụng (nếu có).

• Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp lý trong hoạt động của công ty, lập báo cáo định kỳ và đề xuất giải pháp.

Hành chính - Nhân sự (40%)

• Hỗ trợ tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động.

• Quản lý công tác chấm công cho nhân sự VPHN (<20 người)

• Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật.

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí pháp chế doanh nghiệp.

Am hiểu pháp luật doanh nghiệp, lao động, hợp đồng, xuất nhập khẩu.

Có kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng và xử lý tình huống pháp lý.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, vật liệu xây dựng, gỗ, ván sàn.

Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh là một lợi thế.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực. (10-15tr)

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí, thưởng lễ, Tết theo chính sách công ty.

