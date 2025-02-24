Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Trường Đại học CMC

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Trường Đại học CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84c Phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thanh tra thực hiện chính sách, quy định pháp luật:
- Lập kế hoạch thanh tra định kỳ và đột xuất; tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, quy định pháp luật về giáo dục
- Thanh tra, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, chương trình đào tạo, quy định, tài chính, tài sản, cấp văn bằng, chứng chỉ và các công tác khác của Trường
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
- Tiếp nhận, xử lý và xác minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Trường
- Chỉ đạo, giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật
+ Cập nhật và đề xuất văn bản pháp lý:
- Nghiên cứu, cập nhật và cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến công tác thanh tra, pháp chế giáo dục
- Tham gia thẩm định, soạn thảo các văn bản pháp lý, nội quy, quy chế, các văn bản thuộc chức năng của công tác pháp chế
- Tư vấn pháp lý cho Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, các đơn vị thuộc Trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, các đơn vị, cán bộ, người lao động và người học thuộc Trường
- Đề xuất biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp lý, nội quy, quy chế trong Trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học CMC

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại học CMC

Trường Đại học CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tây Mỗ - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

