Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Rà soát những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty. Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp

lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của

Công ty hợp pháp.

• Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản,

hợp đồng do công ty ban hành, ký kết.

• Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư, … liên quan đến

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; nhận định, tư vấn và đưa định hướng phù hợp với

những thay đổi trong chính sách pháp luật.

• Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ, thủ tục pháp lý, giấy phép…

• Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty. Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các

văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh

nghiệp, cùng các quy định khác của nhà nước.

• Lưu trữ văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.

• Có kinh nghiệm tư vấn Hợp đồng.

• Thực hiện các công việc khác được giao.