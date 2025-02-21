Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 15, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn trong lĩnh vực hợp đồng: tham gia góp ý kiến cho các dự thảo Hợp đồng; tham gia thẩm tra, đàm phán và theo dõi việc thực hiện các Hợp đồng nhằm đảm bảo tính pháp lý của các hợp đồng; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
Tư vấn thực hiện và/hoặc trực tiếp và/hoặc phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến: Cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp đối với quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
Phân tích tình huống, đánh giá và đề xuất giải pháp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nhằm đảm bảo lợi ích của công ty.
Dự thảo, rà soát các hợp đồng của công ty, đảm bảo tính quy chuẩn chung về quy cách hợp đồng.
Tư vấn, thẩm định và kiểm soát pháp lý đối với các văn bản quản trị doanh nghiệp.
Theo dõi và cập nhật những thay đổi trong luật pháp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.
Đảm bảo công ty được thông báo về những thay đổi này và các quy định mới được tuân thủ.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan
Có từ 4 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương đương
Đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng CNTT/ATTT
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có hiểu biết tốt về luật pháp Việt Nam và các quy định áp dụng cho doanh nghiệp.
Chú ý đến chi tiết, cẩn thận, chủ động, có tinh thần quyết tâm cao, chịu được áp lực cao
Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề.
Có khả năng nắm bắt các vấn đề pháp lý và kinh doanh, cân bằng rủi ro và đưa ra lời khuyên thiết thực và mang tính xây dựng trong môi trường kinh doanh
Tiếng anh đọc viết tốt

Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có chuyên môn cao mảng An ninh an toàn thông tin
Được tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo, các buổi tọa đàm về chuyên môn
Có cơ hội được tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới
Phúc lợi thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật tập đoàn…lên đến 16 triệu 1 năm
Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm
Đóng BHXH theo Luật lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa Nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

