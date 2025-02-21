Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Chuyên viên pháp chế

Tư vấn trong lĩnh vực hợp đồng: tham gia góp ý kiến cho các dự thảo Hợp đồng; tham gia thẩm tra, đàm phán và theo dõi việc thực hiện các Hợp đồng nhằm đảm bảo tính pháp lý của các hợp đồng; tham gia giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

Tư vấn thực hiện và/hoặc trực tiếp và/hoặc phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến: Cấp phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, đăng ký và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp đối với quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Phân tích tình huống, đánh giá và đề xuất giải pháp để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nhằm đảm bảo lợi ích của công ty.

Dự thảo, rà soát các hợp đồng của công ty, đảm bảo tính quy chuẩn chung về quy cách hợp đồng.

Tư vấn, thẩm định và kiểm soát pháp lý đối với các văn bản quản trị doanh nghiệp.

Theo dõi và cập nhật những thay đổi trong luật pháp liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Đảm bảo công ty được thông báo về những thay đổi này và các quy định mới được tuân thủ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan

Có từ 4 năm kinh nghiệm trong các vị trí tương đương

Đã có kinh nghiệm làm việc trong mảng CNTT/ATTT

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có hiểu biết tốt về luật pháp Việt Nam và các quy định áp dụng cho doanh nghiệp.

Chú ý đến chi tiết, cẩn thận, chủ động, có tinh thần quyết tâm cao, chịu được áp lực cao

Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề.

Có khả năng nắm bắt các vấn đề pháp lý và kinh doanh, cân bằng rủi ro và đưa ra lời khuyên thiết thực và mang tính xây dựng trong môi trường kinh doanh

Tiếng anh đọc viết tốt

Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có chuyên môn cao mảng An ninh an toàn thông tin

Được tham gia các lớp đào tạo, khóa đào tạo, các buổi tọa đàm về chuyên môn

Có cơ hội được tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới

Phúc lợi thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật tập đoàn…lên đến 16 triệu 1 năm

Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm

Đóng BHXH theo Luật lao động quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

