Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH GIP EDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Tổng quan công việc: Chuyên viên Pháp chế tại GIP Fulfillment chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Công việc bao gồm soạn thảo, thẩm định hợp đồng, tư vấn pháp lý và quản lý hồ sơ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vị trí yêu cầu ứng viên có nền tảng Luật vững chắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, Xuất nhập khẩu hoặc logistics.

Tổng quan công việc

: Chuyên viên Pháp chế tại GIP Fulfillment chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Công việc bao gồm soạn thảo, thẩm định hợp đồng, tư vấn pháp lý và quản lý hồ sơ doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Vị trí yêu cầu ứng viên có nền tảng Luật vững chắc, kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, Xuất nhập khẩu hoặc logistics.

CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Kiểm tra, đánh giá rủi ro và đảm bảo mọi giao dịch, quy trình, thủ tục vận hành của Công ty tuân thủ quy định pháp luật trong nước và quốc tế, đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á;

Soạn thảo mẫu hợp đồng, hồ sơ giao dịch và các văn bản nội bộ; kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của hợp đồng, tài liệu do các bên liên quan cung cấp trước khi trình ký, đảm bảo tính hợp pháp và hạn chế rủi ro cho Công ty;

Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến Thương mại điện tử trong nước và quốc tế, cập nhật kịp thời tới các bộ phận liên quan và tư vấn Ban Giám đốc để điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi cần;

Thực hiện các thủ tục pháp lý về thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, mở hoặc đóng pháp nhân tại các chi nhánh nước ngoài, đảm bảo hoạt động hợp pháp tại từng thị trường;

Tìm kiếm và làm việc với đơn vị tư vấn Luật tại các quốc gia có hoạt động kinh doanh để tuân thủ quy định địa phương và hỗ trợ pháp lý khi cần thiết;

Nhận diện, tư vấn và kiểm soát các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong hoạt động của công ty; chủ động đề xuất các biện pháp phòng tránh hoặc giảm thiểu tác động;

Chuẩn bị, rà soát và lưu trữ hồ sơ pháp lý, văn bản ban hành, tài liệu giao dịch để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và dễ dàng truy xuất khi cần;

Lập báo cáo định kỳ về tình hình pháp lý, rủi ro và đề xuất giải pháp cho Ban Giám đốc nhằm hỗ trợ công tác quản trị và ra quyết định chiến lược.

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu bắt buộc:

1. Yêu cầu bắt buộc

Yêu cầu bắt buộc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật;

Tối thiểu 02 năm vị trí Pháp chế ở một trong các lĩnh vực Thương mại điện tử/ Logistics/ Xuất nhập khẩu;

Trung thực, cẩn thận;

2. Yêu cầu nên có:

2. Yêu cầu nên có

Yêu cầu nên có

Tiếng Anh đọc hiểu các tài liệu Luật và giao tiếp tốt với đối tác nước ngoài;

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và thiết lập các mối quan hệ.

Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập

Lương cơ bản 16.000.000 -20.000.000 + Thưởng KPI tháng + Quý;

Lương cơ bản

16.000.000 -20.000.000 + Thưởng KPI tháng + Quý

;

Phụ cấp ăn trưa (30.000/ngày), gửi xe;

Phụ cấp ăn trưa (

30.000/ngày

), gửi xe;

Lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ/Tết;

Xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm;

2. Phúc lợi

Tham gia gói BHSK cao cấp PVI;

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

Du lịch ít nhất 2 lần 1 năm (Cơ hội du lịch nước ngoài);

3. Học tập và phát triển

Va chạm và tăng cường hiểu biết Luật pháp nhiều quốc gia khác nhau;

Va chạm và tăng cường hiểu biết Luật pháp nhiều quốc gia khác nhau

Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tại Công ty với Giáo viên nước ngoài;

Học tiếng Anh giao tiếp miễn phí tại Công ty với Giáo viên nước ngoài

Môi trường năng động, trẻ sáng tạo và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, hướng tới các giá trị bền vững;

Được Công ty hỗ trợ tham gia các khóa học chuyên môn theo nhu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIP EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin