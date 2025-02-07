Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc: 83A Lý Thường Kiệt - quận Hoàn Kiếm

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Đề xuất với Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông chương trình xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, hướng dẫn các phòng/Ban thực hiện các chương trình đó.

2. Trực tiếp soạn thảo/tham gia vào quá trình soạn thảo/thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý của các văn bản này.

3. Chủ trì hoặc phối hợp các Phòng/Ban có liên quan tư vấn giúp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

4. Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến việc tổ chức lại doanh nghiệp: thành lập mới, chia, tách, sáp nhập, giải thể, mua, bán doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật thương mại, dân sự.

5. Chủ trì thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình thành lập, thay đổi cơ cấu vốn, cơ cấu quản trị và điều hành của Công ty và công ty thành viên/công ty con.

6. Chủ trì thực hiện các thủ tục pháp lý tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể, đăng ký doanh nghiệp.

7. Tư vấn những vấn đề pháp luật liên quan đến quản lý điều hành doanh nghiệp: phân cấp, ủy quyền, đại diện, … Đồng thời chủ trì hoặc phối hợp với các phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.