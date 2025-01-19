Tuyển Chuyên viên pháp chế Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 214/b2 Nguyễn Trãi Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế

- Tư vấn pháp lý và hướng dẫn hồ sơ cho khách hàng

- Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của Công Chứng Viên.

- Hoàn thiện hồ sơ công chứng

- Địa điểm làm việc:

214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM

351/99 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP. HCM

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học Luật

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

- Thành thạo office văn phòng

Tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Bao ăn trưa tại văn phòng

- Lương sẽ được nhận từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, sinh nhật, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ

- Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các ngày lễ lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành

