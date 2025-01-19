Tuyển Chuyên viên pháp chế Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 214/b2 Nguyễn Trãi Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Tư vấn pháp lý và hướng dẫn hồ sơ cho khách hàng
- Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của Công Chứng Viên.
- Hoàn thiện hồ sơ công chứng
- Địa điểm làm việc:
214/B2 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
351/99 Lê Đại Hành, Phường 13, Quận 11, TP. HCM
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học Luật
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Thành thạo office văn phòng
Tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành Thì Được Hưởng Những Gì
- Bao ăn trưa tại văn phòng
- Lương sẽ được nhận từ ngày 1 đến ngày 5 của tháng
- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, sinh nhật, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ
- Thưởng tháng 13, thưởng thâm niên và các ngày lễ lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Công Chứng Nguyễn Tấn Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
