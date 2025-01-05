Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH BCA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 - 89 Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các thủ tục pháp lý tố tụng, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hệ sinh thái:

Tổ chức theo dõi, quản lý các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, kiện tụng của Hệ sinh thái/các Công ty với cơ quan có thẩm quyền/bên thứ ba.

Thu thập hồ sơ, nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hệ sinh thái/các Công ty trong các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp tại tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn, hỗ trợ các Bộ phận/ Phòng trong việc thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (công an, thuế, ủy ban nhân dân...) trong các sự vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp.

Đại diện ủy quyền theo phân công của Hệ sinh thái/các Công ty tham gia khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hệ sinh thái/các Công ty tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tòa án.

Hỗ trợ các đơn vị, đại diện cho Hệ sinh thái/các Công ty tham gia quá trình đàm phán, thương lượng, xử lý, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, tranh chấp... giữa Hệ sinh thái/các Công ty với khách hàng/đối tác.

Tham gia trực tiếp vào các công tác tố tụng, tham gia vào các buổi họp hòa giải, giải quyết các vấn đề giữa các bên theo nhiệm vụ, phân công.

Phối hợp, tham gia các giai đoạn thi hành án, thu hồi tài sản cho Hệ sinh thái/các Công ty.

Tư vấn Quan hệ lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động (tố tụng);

Trực tiếp thực hiện theo phân công của Ban Tổng Giám đốc hoặc phối hợp với các Phòng/Bộ phận khác tham gia soạn thảo và phát hành các hợp đồng mẫu/văn bản mẫu phục vụ công tác vận hành, triển khai và kinh doanh trong Hệ sinh;

Tổ chức thẩm định, soát xét biểu mẫu, hợp đồng, văn bản, thỏa thuận, phụ lục... đảm bảo toàn bộ hoạt động của toàn Hệ sinh thái, bao gồm không giới hạn hoạt động đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động quản lý vận hành bất động sản, hoạt động xây dựng, bán lẻ, hoạt động quản lý nhân sự, lao động... nhằm đảm bảo tính nghiệp vụ, nhanh chóng, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý, tài chính.

Tổ chức, xây dựng, thẩm định các chính sách, quy chế, quy trình, quy định hoạt động liên quan đến pháp lý/pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức: Am hiểu pháp luật trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt pháp luật về lĩnh vực nhượng quyền thương mại, bất động sản, quản trị doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, có kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, chứng khoán...và pháp luật về tố tụng.

Bằng cấp: Đại học, chuyên môn: Luật

Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên về lĩnh vực Pháp chế

Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư

Tiếng anh giao tiếp khá trở lên

Kỹ năng tư vấn, soạn thảo văn bản

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng phân tích tổng hợp, báo cáo

Kỹ năng hùng biện, thuyết phục

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý khủng hoảng

Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và công cụ Web

Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng cạnh tranh (xét đánh giá performance và thưởng)

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp

Được làm việc cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, năng động

Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển năng lực và kĩ năng chuyên môn

Có cơ hội thể hiện bản thân và trở thành lực lượng nòng cốt trong tổ chức đang phát triển mạnh mẽ

Thu nhập cạnh tranh và được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định

Phúc lợi: Ốm đau, kết hôn, hiếu hỉ, ngày lễ, ngày sinh nhật, vv theo quy định của Công ty

Chế độ khám sức khỏe và du lịch thường niên theo quy định của Công ty

Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BCA GROUP

