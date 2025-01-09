Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Quản lý Chức năng đảm bảo Công ty có các biện pháp kiểm soát nhằm quản lý rủi ro về pháp luật và tuân thủ

Soạn thảo/chỉnh sửa/xem xét/cho ý kiến đối với các hợp đồng, thỏa thuận, công văn và các văn bản khác của Công ty

Kiểm tra tính tuân thủ của các quy định, quy trình, chính sách nội bộ của Công ty theo quy định pháp luật

Đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý đối với việc phát triển các sản phẩm, dự án mới và các câu hỏi của Ban Điều hành, các Chức năng...

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật (Đại học Luật, ĐH Kinh tế Luật).

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty Luật hoặc Tổ chức Tài chính.

3. Kỹ năng: Đàm phán, tranh luận, trình bày vấn đề tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong môi trường áp lực lớn.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Có tinh thần trách nhiệm và tập trung cao trong công việc.

Thân thiện, có tinh thần làm việc tập thể.

Tiếng Anh khá.

Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 100% mức lương;

Ký Hợp đồng Lao động chính thức;

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước sau 2 tháng thử việc;

Bảo hiểm tai nạn 24/24;

Khám sức khỏe định kỳ;

Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn;

16 ngày phép/năm;

Lương tháng 13, thưởng và phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.