Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình triển khai Dự án:

Đăng ký bổ sung Dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho dự án, QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác cho các căn hộ thuộc dự án:

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý công tác hoàn tất việc cấp GCN căn hộ theo quy định đảm bảo tiến độn và hiệu quả thực hiện theo cam kết giao sổ đỏ cho khách hàng.

Báo cáo tiến độ công việc và đề xuất các giải pháp khi có khó khăn trong quá trình thực hiện cấp GCN.

Xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng (Sở TNMT. VPĐK, UBND…) để thực hiện các thủ tục xin cấp GCN.

Phối hợp và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình xin cấp, bàn giao GCN cho khách hàng.

Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến GPMB trong quá trình triển khai Dự án:

Xây dựng kế hoạch GPMB; phối hợp các CQQLNN thực hiện lập và rà soát phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Vận động thuyết phục người dân tạo điều kiện kiểm đếm, chấp thuận nhận tiền đền bù theo phương án đền bù GPMB đã được phê duyệt; trình phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng.

Phối hợp các Phòng thuộc Ban ĐT-PTDA, Phòng/ban chuyên môn trong Công ty giải quyết các vấn đề về đất đai, GPMB, cấp GCNQSDĐ, thuế,…

Tham gia xây dựng quy trình xử lý thông tin, triển khai công việc của phòng chuyên môn nói riêng và Ban ĐT-PTDA nói chung.

Tham mưu cho cấp quản lý Ban ĐT-PTDAvề những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của dự án

Đóng góp ý kiến về quy trình và hệ thống phối hợp xử lý thông tin, công việc với các Phòng/Ban trong Công ty.

Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ ngoại giao với các cơ quan quản lý nhà nước.