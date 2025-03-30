Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C

Chuyên viên pháp chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 13B, KDC CONIC, Đường Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp. HCM., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai trong quá trình triển khai Dự án:
Đăng ký bổ sung Dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.
Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Xác định đơn giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Thực hiện thủ tục cấp GCN QSDĐ cho dự án, QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác cho các căn hộ thuộc dự án:
Lập kế hoạch, triển khai và quản lý công tác hoàn tất việc cấp GCN căn hộ theo quy định đảm bảo tiến độn và hiệu quả thực hiện theo cam kết giao sổ đỏ cho khách hàng.
Báo cáo tiến độ công việc và đề xuất các giải pháp khi có khó khăn trong quá trình thực hiện cấp GCN.
Xây dựng mối quan hệ với cơ quan chức năng (Sở TNMT. VPĐK, UBND…) để thực hiện các thủ tục xin cấp GCN.
Phối hợp và giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình xin cấp, bàn giao GCN cho khách hàng.
Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến GPMB trong quá trình triển khai Dự án:
Xây dựng kế hoạch GPMB; phối hợp các CQQLNN thực hiện lập và rà soát phương án đền bù giải phóng mặt bằng.
Vận động thuyết phục người dân tạo điều kiện kiểm đếm, chấp thuận nhận tiền đền bù theo phương án đền bù GPMB đã được phê duyệt; trình phê duyệt kinh phí giải phóng mặt bằng.
Phối hợp các Phòng thuộc Ban ĐT-PTDA, Phòng/ban chuyên môn trong Công ty giải quyết các vấn đề về đất đai, GPMB, cấp GCNQSDĐ, thuế,…
Tham gia xây dựng quy trình xử lý thông tin, triển khai công việc của phòng chuyên môn nói riêng và Ban ĐT-PTDA nói chung.
Tham mưu cho cấp quản lý Ban ĐT-PTDAvề những vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của dự án
Đóng góp ý kiến về quy trình và hệ thống phối hợp xử lý thông tin, công việc với các Phòng/Ban trong Công ty.
Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ ngoại giao với các cơ quan quản lý nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo MS office : Word, Excel, Project, PowerPoint…)
Sử dung AutoCad.
Am hiểu Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật xây dưng, luật BĐS, quy hoạch….
Chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục.
Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc nhóm.
Kỹ năng hoạch định và quản lý tiến độ Dự án.
Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 13B - KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-phap-che-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job341936
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công TY TNHH Qisda Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 40 Triệu
Công TY TNHH Qisda Việt Nam
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu Khí (Psi)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 950 - 135 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
950 - 135 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ONEBIM VIỆT NAM
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN
15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THANH TOÁN VIỆT TÍN
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARSLEY
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
500 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO (TP. HÀ NỘI) Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm