Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Kiên Giang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán. Soạn và phát hành những tài liệu, thư tín liên quan đến thu hồi công nợ. Làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công việc thu hồi công nợ. Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được thực hiện. Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi tiến hành giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án
Liên hệ, làm việc trực tiếp, yêu cầu thanh toán đối với những khách hàng quá hạn thanh toán.
Soạn và phát hành những tài liệu, thư tín liên quan đến thu hồi công nợ.
Làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện công việc thu hồi công nợ.
Theo dõi và báo cáo định kỳ về cam kết thanh toán của khách hàng, đảm bảo cam kết thanh toán được thực hiện.
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Công ty là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan
Là đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty khi tiến hành giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hoặc có liên quan Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực thu hồi công nợ Kiến thức chuyên sâu về Pháp luật Kiến thức tố tụng, thu hồi công nợ Kỹ năng tư duy logic Kỹ năng xử lý phát sinh Kỹ năng lập kế hoạch Kỹ năng diễn giải, trình bày Thành thạo vi tính văn phòng
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật hoặc có liên quan
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực thu hồi công nợ
Kiến thức chuyên sâu về Pháp luật
Kiến thức tố tụng, thu hồi công nợ
Kỹ năng tư duy logic
Kỹ năng xử lý phát sinh
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng diễn giải, trình bày
Thành thạo vi tính văn phòng

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền cơm; Tặng Quà (Tiền mặt) các dịp Lễ/Tết: Tết Tây, lì xì năm mới, sinh nhật, 30/4-1/5, 2/9, 8/3; 20/10, Trung thu và Quà khuyến học cho con; Tặng Quà Tết hàng năm; Thưởng Tháng 13; Year-end Party hàng năm; Teambuilding hàng năm; Có xe đưa đón phục vụ công tác; Bảo hiểm theo quy định và có thêm Bảo hiểm tai nạn/bảo hiểm sức khỏe.
Phụ cấp tiền cơm;
Tặng Quà (Tiền mặt) các dịp Lễ/Tết: Tết Tây, lì xì năm mới, sinh nhật, 30/4-1/5, 2/9, 8/3; 20/10, Trung thu và Quà khuyến học cho con;
Tặng Quà Tết hàng năm;
Thưởng Tháng 13; Year-end Party hàng năm;
Teambuilding hàng năm;
Có xe đưa đón phục vụ công tác;
Bảo hiểm theo quy định và có thêm Bảo hiểm tai nạn/bảo hiểm sức khỏe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

