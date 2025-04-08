Tuyển System Engineer Yokogawa Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Yokogawa Vietnam Company Limited
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Unit 6.6 & 6.7, Level 6, E
- Town 1 Building, No. 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh Distritct, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Working location: HCM Office
Working location
HCM Office
Unit 6.6 & 6.7, Level 6, E-Town 1 Building, No. 364 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh Distritct, Ho Chi Minh City, Vietnam.
EE type: Full time Employee
1. Job Description
• Engineering for Field Instrument, Analyzer, Control panel, Power Distribution Panel….
• Engineering for PLC, SCADA, DCS, PIMS, ERP, SIS
• Site installation, Startup & Commissioning
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Special Skills Required
Special Skills Required
• Proficient in AutoCAD
• Good reading, writing and translation of technical documents in English (equals to TOEIC 550)
• Familiar with PC, Network, Industrial Communication, Protocol such as Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus, Ethernet/IP.
Tại Yokogawa Vietnam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Yokogawa Vietnam Company Limited
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
