Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 16A, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Công bố chất lượng sản phẩm
- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, bao bì
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng R&D

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Công nghệ chế biến thực phẩm
- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương ở các công ty Chế biến thực phẩm
- Kỹ năng quản lý công việc: lên kế hoạch, hoàn thành kế hoạch
- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lễ Tết,...
- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định
- Xem xét tăng lương theo năng lực
- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...), Chăm sóc sức khỏe theo qui định
- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.
- Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 102 số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

