Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 16A, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) thực phẩm/đồ uống Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Công bố chất lượng sản phẩm

- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên vật liệu, bao bì

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng R&D

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Công nghệ chế biến thực phẩm

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương ở các công ty Chế biến thực phẩm

- Kỹ năng quản lý công việc: lên kế hoạch, hoàn thành kế hoạch

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng Lễ Tết,...

- Nghỉ phép năm, Lễ Tết theo qui định

- Xem xét tăng lương theo năng lực

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Tham gia đầy đủ Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...), Chăm sóc sức khỏe theo qui định

- Được đào tạo hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn.

- Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VIỆT QUỐC TẾ

