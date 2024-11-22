Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
- Hồ Chí Minh: tòa nhà Cantavil Premier, 01 Song Hành, P.An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Tiếp nhận đề xuất mua hàng được duyệt và triển khai làm việc với NCC.
- Lấy báo giá từ NCC, đàm phán giá và các điều kiện kèm theo.
- Thực hiện đặt hàng. Theo dõi đơn hàng và tình trạng giao hàng, xử lý các sự cố phát sinh
- Phối hợp với đơn vị sử dụng kiểm tra chất lượng hàng hóa.
- Quản lý công nợ. Làm các thủ tục tạm ứng, thanh quyết toán cho NCC.
- Quản trị và phát triển hệ thống đối tác, nhà cung cấp, lập cơ sở dữ liệu. Thực hiện đánh giá NCC mới và đánh giá định kỳ các NCC cũ theo phân công
- Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công tác chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức chuyên ngành kinh tế, thương mại; có kinh nghiệm với nghiệp vụ mua hàng
- Có kinh nghiệm trong mảng chăn nuôi, sản xuất chế biến thực phẩm là một ưu thế
- Kỹ năng đàm phán và thỏa thuận với NCC và các đối tác
- Tác phong làm việc nhanh nhạy, khoa học, trách nhiệm với công việc
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
BH theo quy định của Nhà Nước.
Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh.
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
Chăm sóc sức khỏe: Khám sức khỏe định kì hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
