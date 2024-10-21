Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tuyển sinh mầm non theo data có sẵn Chăm sóc data học sinh Hỗ trợ công tác hành chính Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên 08h00 - 17h30 Từ T2 – T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 2 trong tháng

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không yêu cầu Ưu tiên những người có kinh nghiệm về sale, tư vấn tuyển sinh Sự chăm chỉ, tận tình và tinh thần cầu tiến có trách nhiệm cao với công việc. Giọng nói lưu loát, rõ ràng.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB 7 – 9tr + thưởng+ hoa hồng Đóng 100 % bảo hiểm BHXH đầy đủ khi lên chính thức; Ăn trưa miễn phí tại trường Thưởng lễ Tết, thưởng khác theo chế độ của Nhà nước; Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm; Chế độ được đào tạo, Huấn luyện chuyên môn và kỹ năng khác; Chế độ ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản; Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học tập và thăng tiến theo lộ trình; Trường mầm non quốc tế tiện nghi, hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS

