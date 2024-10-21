Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tuyển sinh mầm non theo data có sẵn
Chăm sóc data học sinh
Hỗ trợ công tác hành chính
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
08h00 - 17h30 Từ T2 – T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 2 trong tháng
Tuyển sinh mầm non theo data có sẵn
Chăm sóc data học sinh
Hỗ trợ công tác hành chính
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
08h00 - 17h30 Từ T2 – T7, nghỉ chủ nhật và 2 thứ 2 trong tháng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Không yêu cầu Ưu tiên những người có kinh nghiệm về sale, tư vấn tuyển sinh Sự chăm chỉ, tận tình và tinh thần cầu tiến có trách nhiệm cao với công việc. Giọng nói lưu loát, rõ ràng.
Độ tuổi: Không yêu cầu
Ưu tiên những người có kinh nghiệm về sale, tư vấn tuyển sinh
Sự chăm chỉ, tận tình và tinh thần cầu tiến có trách nhiệm cao với công việc.
Giọng nói lưu loát, rõ ràng.
Độ tuổi: Không yêu cầu
Ưu tiên những người có kinh nghiệm về sale, tư vấn tuyển sinh
Sự chăm chỉ, tận tình và tinh thần cầu tiến có trách nhiệm cao với công việc.
Giọng nói lưu loát, rõ ràng.
Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương CB 7 – 9tr + thưởng+ hoa hồng Đóng 100 % bảo hiểm BHXH đầy đủ khi lên chính thức; Ăn trưa miễn phí tại trường Thưởng lễ Tết, thưởng khác theo chế độ của Nhà nước; Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm; Chế độ được đào tạo, Huấn luyện chuyên môn và kỹ năng khác; Chế độ ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản; Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học tập và thăng tiến theo lộ trình; Trường mầm non quốc tế tiện nghi, hiện đại
Thu nhập: Lương CB 7 – 9tr + thưởng+ hoa hồng
Đóng 100 % bảo hiểm BHXH đầy đủ khi lên chính thức;
Ăn trưa miễn phí tại trường
Thưởng lễ Tết, thưởng khác theo chế độ của Nhà nước;
Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm;
Chế độ được đào tạo, Huấn luyện chuyên môn và kỹ năng khác;
Chế độ ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản;
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học tập và thăng tiến theo lộ trình;
Trường mầm non quốc tế tiện nghi, hiện đại
Thu nhập: Lương CB 7 – 9tr + thưởng+ hoa hồng
Đóng 100 % bảo hiểm BHXH đầy đủ khi lên chính thức;
Ăn trưa miễn phí tại trường
Thưởng lễ Tết, thưởng khác theo chế độ của Nhà nước;
Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm;
Chế độ được đào tạo, Huấn luyện chuyên môn và kỹ năng khác;
Chế độ ma chay, hiếu hỉ, sinh nhật, thai sản;
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội học tập và thăng tiến theo lộ trình;
Trường mầm non quốc tế tiện nghi, hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ RBIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI