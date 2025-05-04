Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LKC12A Embassy Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiến hành nghiên cứu thị trường lao động để hiểu sâu về nguồn cung ứng lao động và xu hướng tuyển dụng
Sử dụng các công cụ, nguồn thông tin (trang web việc làm, mạng xã hội, cơ sở dữ liệu ứng viên ...) để tìm kiếm ứng viên tiềm năng
Xây dựng, duy trì hệ thống đánh giá ứng viên và điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc cụ thể.
Đánh giá hồ sơ, tiến hành sắp xếp theo mức độ phù hợp với vị trí công việc. Sau đó lên lịch và liên hệ phỏng vấn cho các ứng viên được chọn.
Đảm bảo rằng quy trình sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn được thực hiện một cách mạch lạc, hiệu quả.
Xác định ứng viên phù hợp nhất cho từng vị trí công việc dựa trên kết quả sàng lọc.
Cập nhật danh sách vị trí công việc cần tuyển dụng sau mỗi lần phỏng vấn và mỗi đợt tuyển dụng.
Cung cấp thông tin, hướng dẫn cho ứng viên về quy trình tuyển dụng, các bước cần thực hiện ở mỗi giai đoạn cụ thể
Theo dõi sát sao tiến trình của ứng viên để hỗ trợ giải đáp thắc mắc, vấn đề ứng viên đang gặp phải
Tham gia các sự kiện tuyển dụng, buổi thuyết trình, hội thảo về lĩnh vực tuyển dụng nhằm quảng bá xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho tổ chức để thu hút ứng viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến quản trị nhân lực...
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển mass trong lĩnh vực thẩm mỹ, bảo hiểm hoặc các ngành về bán các gói tập...
Hiểu biết về nguồn cung ứng lao động, thị trường lao động và các xu hướng hiện tại
Có kiến thức về quy định pháp luật liên quan đến tuyển dụng và lao động
Sử dụng thành thạo các công cụ liên quan đến tuyển dụng cũng như các nền tảng tuyển dụng ...
Có khả năng phân tích thông tin hồ sơ ứng viên và ra quyết định sàng lọc
Quản lý thời gian hiệu quả để xử lý nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc
Có khả năng giao tiếp tốt
Tính kỷ luật trong công việc cao, theo dõi các dealine và đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thương Mại Từ Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

