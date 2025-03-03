Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

- Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng;

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển nguồn ứng viên cho các vị trí để có nguồn ứng viên phù hợp;

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tuyển dụng: Đăng thông tin tuyển dụng, tổng hợp, sàng lọc, phân loại hồ sơ, sơ vấn ứng viên; sắp xếp lịch phỏng vấn với cấp trên, tham gia phỏng vấn ứng viên;

- Chủ động mở rộng, phát triển các kênh tuyển dụng, thiết lập các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng đảm bảo tuyển dụng đúng/đủ nhân sự về số lượng, chất lượng, tiến độ;

- Chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì kho dữ liệu ứng viên;

- Báo cáo định kỳ/đột xuất và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý;

- Đào tạo hội nhập cho những nhân viên tuyển mới;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Luật hoặc những ngành liên quan;

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương;

- Nắm rõ quy trình tuyển dụng, sử dụng thành thạo các công cụ tìm kiếm và phương pháp tuyển dụng khác nhau;

- Có khả năng chủ động tìm kiếm, khai thác ứng viên;

- Có thế mạnh tìm nguồn ứng viên, tuyển mass;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc;

- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Có đầu óc tổ chức, Tư duy phân tích logic;

- Kỹ năng giao tiếp hoạt ngôn. Kỹ năng xử lý vấn đề/tình huống tốt. Là người tinh tế, sâu sắc;

- Trung thực, cẩn thận. Vui vẻ, hòa đồng. Tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và chủ động trong công việc;

- Có khả năng nhìn nhận/đánh giá con người tốt;

- Thành thạo phần mềm Office: Word, Excel;

- Gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập xứng đáng với năng lực.

- Môi trường chuyên nghiệp, an toàn;

- Được tham gia đầy đủ quyền lợi: BHXH, thăm hỏi ốm đau/hiếu hỉ, nghỉ phép, thưởng Lễ/Tết, tháng lương 13, du lịch, Tiệc tất niên,...

- Tham gia các hoạt động văn-thể-mĩ;

- Nghỉ Chiều thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G-SUN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin