Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 1 USD

Thami Shipping & Airfreight Corp.
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Thami Shipping & Airfreight Corp.

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Mức lương
300 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Eco Xuân, Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 300 - 1 USD

• Phát hành vận đơn (B/L) và các chứng từ vận tải liên quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (đường biển và đường hàng không).
• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh (Sales) và khách hàng để đảm bảo chứng từ chính xác, kịp thời.
• Theo dõi tiến trình vận chuyển thực tế của các lô hàng, cập nhật lịch trình cho khách hàng và đối tác.
• Là đầu mối liên hệ với hãng tàu, đại lý, khách hàng... để cung cấp chứng từ, giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả
Quyền lợi:
- Thu nhập và chế độ tốt, theo đúng năng lực và hiệu quả công việc.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.
- Thưởng lễ, Tết hấp dẫn và các dịp đặc biệt trong năm.
- Môi trường chuyên nghiệp – năng động – thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình.
- Team building, du lịch, hoạt động gắn kết định kỳ.
- Được đào tạo nội bộ thường xuyên, cập nhật kiến thức ngành.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ phép theo quy định pháp luật.
Địa điểm nộp hồ sơ:

Với Mức Lương 300 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Thami Shipping & Airfreight Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thami Shipping & Airfreight Corp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Thami Shipping & Airfreight Corp.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 - 25A Đường số 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh (gần siêu thị Lotte)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

