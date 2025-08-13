Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Thami Shipping & Airfreight Corp. làm việc tại Bình Dương thu nhập 300 - 1 USD

• Phát hành vận đơn (B/L) và các chứng từ vận tải liên quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu (đường biển và đường hàng không).

• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kinh doanh (Sales) và khách hàng để đảm bảo chứng từ chính xác, kịp thời.

• Theo dõi tiến trình vận chuyển thực tế của các lô hàng, cập nhật lịch trình cho khách hàng và đối tác.

• Là đầu mối liên hệ với hãng tàu, đại lý, khách hàng... để cung cấp chứng từ, giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng và hiệu quả

Quyền lợi:

- Thu nhập và chế độ tốt, theo đúng năng lực và hiệu quả công việc.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

- Thưởng lễ, Tết hấp dẫn và các dịp đặc biệt trong năm.

- Môi trường chuyên nghiệp – năng động – thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình.

- Team building, du lịch, hoạt động gắn kết định kỳ.

- Được đào tạo nội bộ thường xuyên, cập nhật kiến thức ngành.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ phép theo quy định pháp luật.

Địa điểm nộp hồ sơ: