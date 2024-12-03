Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Lê Thị Chợ, P. Phú Thuận, Quận 7 ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng

Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty (Khối BO và khối Kinh Doanh), trình ký đề xuất tuyển dụng của các phòng ban theo quy định

Chịu trách nhiệm tuyển dụng các vị trí được giao theo phân công của quản lý trực tiếp từ việc tìm kiếm nguồn ứng viên, sơ vấn, hẹn lịch phỏng vấn, điều phối và tham gia buổi phỏng vấn cùng phòng ban chuyên môn, đánh giá kết quả phỏng vấn, thông báo kết quả, thực hiện các thủ tục cần thiết

Tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh online (Facebook, LinkedIn, trang tuyển dụng...)/offline (hội chợ việc làm, mối quan hệ,...)

Chọn lọc CV theo các tiêu chí tuyển dụng, thực hiện sơ vấn ứng viên qua điện thoại để chọn lọc và báo cáo lại với quản lý những hồ sơ đạt yêu cầu.

Liên hệ phòng ban chuyên môn/hội đồng phỏng vấn để sắp xếp lịch phỏng vấn và hẹn ứng viên theo lịch của phòng ban chuyên môn/hội đồng phỏng vấn. Liên hệ lễ tân để book phòng phỏng vấn tùy theo tính chất vị trí.

Tham gia phỏng vấn đánh giá khi được phân công.

Tổng hợp kết quả đánh giá phỏng vấn và trình quản lý trực tiếp.

Làm Offer theo thông tin đã chốt từ quản lý, gửi Offer cho ứng viên đạt và gửi thư cảm ơn cho các ứng viên chưa phù hợp.

Đảm bảo công tác chuẩn bị trước khi nhân sự nhận việc 1 ngày phải hoàn thành, trường hợp chưa thể hoàn thành thì báo cáo quản lý để có phương án xử lý kịp thời.

Tiếp đón nhân sự mới nhận việc, bàn giao nhân sự cho phòng ban chuyên môn.

Thực hiện các công việc theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành nghề Quản Trị Nhân Sự, Quản Trị Nguồn Nhân Lực,...

- Từ 2 năm kinh nghiệm tuyển dụng ngành Bất Động Sản, Mass, Headhunt...

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint...)

- Hoạt bát, nhanh nhẹn, tư duy tích cực

- Có khả năng khai thác nguồn tuyển dụng, kỹ năng phỏng vấn và nắm bắt tâm lý.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng

- Thưởng các ngày Lễ trong năm (1/1, 30/4 & 01/05)

- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn (từ 1 - 3 tháng lương, chưa kể lương tháng 13)

- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm. Con CBNV được tặng quà nhân ngày 1/6, trung thu và có thành tích học tập tốt.

- Được tổ chức khám sức khỏe định kỳ và được hưởng gói sức khỏe toàn diện

- Được tham gia du lịch trong nước (1 lần/ năm - nghỉ 4 ngày).

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân. Được giao lưu và học hỏi với các nhân vật nổi tiếng trong thị trường BĐS

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

