Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Block 19, Đường số 3, KCN VSIP2, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch và triển khai theo kế hoạch tuyển dụng
Đề xuất những phương án tuyển dụng, thu hút ứng viên phù hợp
Xây dựng thương hiệu tuyển dụng: xây dựng và phát triển fanpage tuyển dụng, các hoạt động …
Tạo nguồn tuyển dụng dự phòng
Theo dõi các chỉ số tuyển dụng để đưa ra những giải pháp tối ưu về thu hút và tuyển dụng ứng viên chất lượng
Báo cáo tuyển dụng cho Trưởng bộ phận.
Lên chương trình đào tạo, trực tiếp đào tạo định hướng, chính sách …
Các công việc khác liên quan đến tuyển dụng: kiểm ra hồ sơ nhân viên, hướng dẫn thủ tục nhận việc …
Tham gia, hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ gắn kết: YEP, du lịch, sinh nhật ….

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành liên quan
Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 2 năm trở lên (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng dự án hoặc tuyển dụng nhiều vị trí: lao động phổ thông, văn phòng hoặc có khả năng tuyển dụng phạm vi rộng ( tuyển dụng nhiều tỉnh thành )
Khả năng xử lý công việc nhanh, chủ động
Biết sử dụng ưu điểm của Mạng xã hội, truyền thông vào tuyển dụng
Giao tiếp thuyết phục, có thể đứng trước đám đông đào tạo chủ động
Tinh thần làm việc nhóm tốt
Kỹ năng phỏng vấn sàng lọc ứng viên
Kỹ năng lên kế hoạch và triển khai
Kỹ năng tin học văn phòng
Yêu thích ngành nghề nhân sự, đặc biệt tuyển dụng

Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận khi phỏng vấn
Bảo hiểm full lương, lễ tết chế độ theo luật;
Review lương 2 lần/năm
15 ngày phép năm
Cơm trưa phục vụ tại công ty
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện PVI công ty đài thọ 100% khi ký hợp đồng chính thức.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, luôn cải tiến
Được đào tạo phát triển các kỹ năng về nhân sự, được định hướng phát triển
Tham gia các hoạt động teambuiding, sự kiện nội bộ gắn kết nhân viên
Có phụ cấp đi lại đối với nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUYMED LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Block 19, Đường Số 03, KCN VSIP II, Hoà Phú

