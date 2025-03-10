Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Lương thưởng cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm. Có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream tư vấn tuyển dụng lao động tại văn phòng, tổng hợp hồ sơ chuyển qua bộ phận liên quan để liên hệ với lao động đến nhận việc.
Có thể đi được thị trường tất cả các dự án, triển khai tuyển dụng theo các hình thức được công ty đào tạo đảm bảo tuyển dụng nhanh chóng và đáp ứng kịp thời nhu cầu lao động cho Khách hàng.
Thực hiện triển khai tuyển dụng các dự án dưới sự chỉ đạo của Trưởng nhóm tuyển dụng.
Phổ biến những thông tin cần thiết, đúng theo Quy định của công ty để người lao động hiểu và nắm rõ.
Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;
Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể đi thị trường để hỗ trợ công tác tuyển dụng.
Có kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn tốt.
Thành thạo tin học văn phòng.
Chủ động, năng động và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm.
Ứng viên có kinh nghiệm về tuyển Mass là lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hưng Thịnh Phú Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ô Q11-02 Khu phố thương mại Uni-Town, Đường Lê Hoàn, Khu 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

