Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 5A Xa lộ Xuyên Á, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

A. Công tác Tuyển dụng
1. Lập kế hoạch tuyển dụng
- Xác định nhu cầu tuyển dụng theo kế hoạch nhân sự của công ty.
- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng mô tả công việc và tiêu chí tuyển dụng.
- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng ngắn hạn và dài hạn.
2. Thực hiện tuyển dụng
- Đăng tin tuyển dụng trên các kênh phù hợp (website, mạng xã hội, trung tâm việc làm, nội bộ...).
- Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
- Tổ chức và thực hiện phỏng vấn vòng sơ tuyển.
- Điều phối lịch phỏng vấn với các bộ phận liên quan.
- Thông báo kết quả và gửi thư mời nhận việc.
- Hướng dẫn nhân viên mới trong quá trình hội nhập.
3. Quản lý dữ liệu tuyển dụng
- Xây dựng và duy trì nguồn ứng viên tiềm năng.
- Cập nhật báo cáo tuyển dụng định kỳ.
B. Công tác Đào tạo
1. Xác định nhu cầu đào tạo
- Khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của nhân viên.
- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.
2. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo
- Lên kế hoạch đào tạo nội bộ và bên ngoài.
- Tổ chức các khóa đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
- Liên hệ với giảng viên hoặc đối tác đào tạo khi cần.
- Thiết kế tài liệu đào tạo, tổ chức lớp học.
3. Đánh giá hiệu quả đào tạo
- Thu thập phản hồi sau đào tạo.
- Đánh giá mức độ cải thiện của nhân viên sau đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo lên cấp trên.

1. Nam/Nữ, Độ tuổi: 27 - 35 tuổi.
2. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên.
3. Có kinh nghiệm tuyển dụng và đào tạo trong ngành Bất động sản.
4. Am hiểu thị trường lao động và xu hướng lao động.
5. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng, đánh giá ứng viên.
6. Khả năng chịu áp lực công việc cao.
7. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết) thành thạo.
8. Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành…

- Lương: thỏa thuận.
- Lương tháng 13 cố định hàng năm.
- Xét tăng lương hàng năm.
- Thử việc 2 tháng, lương 85%.
- Cơm trưa miễn phí tại văn phòng.
- Các chế độ khác như quỹ khuyến học, BH xã hội, BH y tế, BH thất nghiệp, HĐ lao động, du lịch, khám sức khỏe, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ phép, nghỉ lễ… được thực hiện minh bạch theo đúng luật lao động Việt Nam.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI HIỆP BÌNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

