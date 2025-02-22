Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 15 Xuân Quỳnh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các chế độ phúc lợi theo quy định cho CBNV
- Thực hiện thủ tục tăng/giảm, thủ tục thanh toán bảo hiểm sức khỏe cho CBNV
Ban hành và quản lý tài liệu của Công ty: Quy trình, quy định, ...
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác
Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Thiết bị y tế là một điểm cộng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp
Yêu cầu kiến thức, kỹ năng
Nắm vững Bộ luật Lao động, luật BHXH
Kiến thức về các chuyên môn tuyển dụng và đào tạo
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
Kỹ năng đàm phán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo phần mềm BHXH
Cẩn thận, tỉ mỉ
Năng động, nhiệt tình
Trung thực, trách nhiệm
Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Thiết bị y tế là một điểm cộng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp
Yêu cầu kiến thức, kỹ năng
Nắm vững Bộ luật Lao động, luật BHXH
Kiến thức về các chuyên môn tuyển dụng và đào tạo
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc
Kỹ năng đàm phán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Sử dụng thành thạo phần mềm BHXH
Cẩn thận, tỉ mỉ
Năng động, nhiệt tình
Trung thực, trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Cạnh tranh. Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
- Tham gia đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Hưởng các chế độ quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty.
- Tham gia các hoạt động định kỳ của Công ty nhằm gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Tham gia đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Hưởng các chế độ quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty.
- Tham gia các hoạt động định kỳ của Công ty nhằm gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI