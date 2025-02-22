Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 15 Xuân Quỳnh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các chế độ phúc lợi theo quy định cho CBNV

- Thực hiện thủ tục tăng/giảm, thủ tục thanh toán bảo hiểm sức khỏe cho CBNV

Ban hành và quản lý tài liệu của Công ty: Quy trình, quy định, ...

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động,... hoặc các chuyên ngành có liên quan khác

Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành Thiết bị y tế là một điểm cộng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng

Nắm vững Bộ luật Lao động, luật BHXH

Kiến thức về các chuyên môn tuyển dụng và đào tạo

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc

Kỹ năng đàm phán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Sử dụng thành thạo phần mềm BHXH

Cẩn thận, tỉ mỉ

Năng động, nhiệt tình

Trung thực, trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Cạnh tranh. Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn.

- Tham gia đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Hưởng các chế độ quà tặng/ tiền thưởng và các chương trình, hoạt động vào các dịp Lễ, Tết theo quy định của công ty.

- Tham gia các hoạt động định kỳ của Công ty nhằm gắn kết, xây dựng và phát triển văn hóa công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Việt Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin