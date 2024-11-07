Tuyển System Engineer CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa MBBank

- 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Quản trị toàn bộ hoạt động các ứng dụng, hệ thống đồng bộ dữ liệu; kiểm soát rủi ro liên quan đến lỗi ứng dụng.
Đánh giá định kỳ năng lực các ứng dụng đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định.
Triển khai các hoạt động xử lý sự cố mức ứng dụng; tối ưu hóa các hệ thống liên quan.
Nghiên cứu và triển khai các giải pháp cải tiến, nâng cao năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống ứng dụng CNTT.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn về vận hành ứng dụng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống quản lý thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Điều khiển và Tự động hoá thông minh, Toán - Tin, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành liên quan.
Ưu tiên kinh nghiệm chuyên môn về Vận hành và quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu CNTT/ Xử lý sự cố
Có trên 1 năm kinh nghiệm tương đương.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: T2-T6, nghỉ T7 và CN
• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)
• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...
• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...
• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.
• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.
Đặc biệt:
• Thử việc 100% lương
• Bảo hiểm sức khoẻ MIC, chương trình vay ưu đãi đối với CBNV...
• Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty (Thường được thưởng 2 tháng lương) .
• Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
• Môi trường chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Scrum và agile vào quản lý phát triển sản phẩm
Bằng việc ấn nút ứng tuyển, bạn sẽ đồng ý chia sẻ với Mcredit các thông tin cá nhân có liên quan trong CV được đính kèm cho mục đích tuyển chọn và tham gia các quy trình tuyển dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét kĩ thông tin của bạn và liên lạc trao đổi trực tiếp trong trường hợp hồ sơ phù hợp với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 24C Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

