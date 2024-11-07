Tuyển System Engineer CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa MBBank - 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Quản trị toàn bộ hoạt động các ứng dụng, hệ thống đồng bộ dữ liệu; kiểm soát rủi ro liên quan đến lỗi ứng dụng.

Đánh giá định kỳ năng lực các ứng dụng đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định.

Triển khai các hoạt động xử lý sự cố mức ứng dụng; tối ưu hóa các hệ thống liên quan.

Nghiên cứu và triển khai các giải pháp cải tiến, nâng cao năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống ứng dụng CNTT.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn về vận hành ứng dụng.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống quản lý thông tin, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Khoa học máy tính, Điều khiển và Tự động hoá thông minh, Toán - Tin, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành liên quan.

Ưu tiên kinh nghiệm chuyên môn về Vận hành và quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu CNTT/ Xử lý sự cố

Có trên 1 năm kinh nghiệm tương đương.

• Thời gian làm việc: T2-T6, nghỉ T7 và CN

• Lương hấp dẫn (mức lương & thưởng cạnh tranh)

• Phụ cấp tăng ca, thưởng dự án, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng tháng lương thứ 13,...

• Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

• Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, các hoạt động thể thao, các hoạt động xây dựng tinh thần đồng đội.

• Định kỳ xét tăng lương 2 lần/năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Đặc biệt:

• Thử việc 100% lương

• Bảo hiểm sức khoẻ MIC, chương trình vay ưu đãi đối với CBNV...

• Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty (Thường được thưởng 2 tháng lương) .

• Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

• Môi trường chuyên nghiệp sử dụng phương pháp Scrum và agile vào quản lý phát triển sản phẩm

