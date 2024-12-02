Tuyển System Engineer Công ty TNHH Otani U.P. làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty TNHH Otani U.P.
- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 19 - 25 Triệu
Web system engineer đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống phức tạp, tích hợp nhiều thành phần và công nghệ khác nhau. Đồng thời vị trí này sẽ cần hợp tác và tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các phòng ban khác để phát triển và đảm bảo trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn những nhân sự có kinh nghiệm có thể ‘chỉ dạy’ - nhằm giúp thành viên phát triển, hơn là 'giúp đỡ' - chỉ giải quyết được vấn đề ngay lúc đó, vì chúng tôi muốn mang lại sự an tâm cho các thành viên thông qua sự trưởng thành thực sự, chứ không chỉ là việc thích ứng với các nhiệm vụ được giao.
Tham gia làm việc thiết kế, phát triển, vận hành tại các dự án đang triển khai của công ty
Bảo trì các hệ thống đã triển khai
Hoàn thành dự án đúng tiến độ, tích cực học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm các công nghệ mới hoặc kiến thức mới
Hỗ trợ, thảo luận mang tính xây dựng và phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình làm việc
Với Mức Lương 19 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có khả năng với từ MỘT công nghệ mà chúng tôi đang sử dụng dưới đây:
– Backend: PHP (FuelPHP), Python (FastAPI), JavaScript/TypeScript
– Frontend: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript (VueJS)
– Database: Postgresql, Elasticsearch, Redis
– Server: AWS, Linux – Development: Git, Bitbucket Pipelines, Docker
Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng
Chủ động trong công việc cũng như hỗ trợ đồng nghiệp
English: Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh hay giao tiếp tiếng anh là một điểm cộng lớn
Japanese: Có tiếng Nhật từ N3 trở lên là một điểm cộng
Có khả năng sublead là 1 điểm cộng
Có khả năng chỉ dạy là 1 điểm cộng
Tại Công ty TNHH Otani U.P. Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp 1.200.000 VNĐ cho ứng viên có bằng thạc sĩ
Trợ cấp 1.800.000 VNĐ cho ứng viên có chứng chỉ N1; 1.200.000 VNĐ cho N2, và 500.000 VNĐ cho N3
Cơ hội học hỏi, trao đổi và phát triển bản thân với nhân sự của OTANI tại nhiều chi nhánh, như Dubai, Nhật Bản, Đài Loan, Đức và Singapore
Có chương trình khuyến khích học tập
Các phúc lợi như bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 hoặc 9:00 - 18:00 (thứ 2 - thứ 6)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Otani U.P.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI