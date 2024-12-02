Tuyển System Engineer Công ty TNHH Otani U.P. làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 Triệu

Mức lương 19 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc System Engineer

Web system engineer đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, triển khai và duy trì các hệ thống phức tạp, tích hợp nhiều thành phần và công nghệ khác nhau. Đồng thời vị trí này sẽ cần hợp tác và tham gia vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với các phòng ban khác để phát triển và đảm bảo trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn những nhân sự có kinh nghiệm có thể ‘chỉ dạy’ - nhằm giúp thành viên phát triển, hơn là 'giúp đỡ' - chỉ giải quyết được vấn đề ngay lúc đó, vì chúng tôi muốn mang lại sự an tâm cho các thành viên thông qua sự trưởng thành thực sự, chứ không chỉ là việc thích ứng với các nhiệm vụ được giao.

Tham gia làm việc thiết kế, phát triển, vận hành tại các dự án đang triển khai của công ty

Bảo trì các hệ thống đã triển khai

Hoàn thành dự án đúng tiến độ, tích cực học hỏi, nghiên cứu và tìm kiếm các công nghệ mới hoặc kiến thức mới

Hỗ trợ, thảo luận mang tính xây dựng và phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình làm việc

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong dự án thực tế

Ứng viên có khả năng với từ MỘT công nghệ mà chúng tôi đang sử dụng dưới đây:

– Backend: PHP (FuelPHP), Python (FastAPI), JavaScript/TypeScript

– Frontend: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript (VueJS)

– Database: Postgresql, Elasticsearch, Redis

– Server: AWS, Linux – Development: Git, Bitbucket Pipelines, Docker

Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng

Chủ động trong công việc cũng như hỗ trợ đồng nghiệp

English: Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh hay giao tiếp tiếng anh là một điểm cộng lớn

Japanese: Có tiếng Nhật từ N3 trở lên là một điểm cộng

Có khả năng sublead là 1 điểm cộng

Có khả năng chỉ dạy là 1 điểm cộng

Tại Công ty TNHH Otani U.P. Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vào tất cả các giai đoạn phát triển phần mềm

Trợ cấp 1.200.000 VNĐ cho ứng viên có bằng thạc sĩ

Trợ cấp 1.800.000 VNĐ cho ứng viên có chứng chỉ N1; 1.200.000 VNĐ cho N2, và 500.000 VNĐ cho N3

Cơ hội học hỏi, trao đổi và phát triển bản thân với nhân sự của OTANI tại nhiều chi nhánh, như Dubai, Nhật Bản, Đài Loan, Đức và Singapore

Có chương trình khuyến khích học tập

Các phúc lợi như bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 hoặc 9:00 - 18:00 (thứ 2 - thứ 6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Otani U.P.

