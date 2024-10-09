Tuyển System Engineer Công ty TNHH Otani U.P. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Otani U.P.
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty TNHH Otani U.P.

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty TNHH Otani U.P.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Otani U.P. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Otani U.P.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Otani U.P.

Công ty TNHH Otani U.P.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Prime Centre Building, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

