Tuyển System Engineer TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viettel Post, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Quản trị máy chủ dịch vụ trên hệ điều hành: Linux (Ubuntu, CentOS), Windows.

- Cài đặt, vận hành các nền tảng Web server (Nginx, Apache, Tomcat), ứng dụng Java, PHP, Node JS, VPN server.

- Triển khai các phương án bảo mật, HA và backup cho các hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ.

- Nghiên cứu, tích hợp hệ thống phục vụ vận hành khai thác. Giám sát hạ tầng và dịch vụ thông qua công cụ Zabbix, Grafana, APM.

- Xử lý lỗ hổng ATTT cho máy chủ theo hướng dẫn từ đơn vị chuyên môn.

- Bảo trì, nâng cấp vá lỗi tất cả các hệ điều hành (Windows/Unix/Linux).

- Quản lý các hệ thống CSDL SQL và NOSQL

- Tham gia vận hành và triển khai các công cụ CI/CD

- Quản trị các hệ thống firewall và network

- Tham gia triển khai và vận hành các hệ thống Docker/Kubernetes

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành khoa học máy tính, CNTT hoặc các bằng cấp tương đương

- 2+ năm kinh nghiệm làm công việc tương tự.

- Có kiến thức, kinh nghiệm vận hành 01 loại máy chủ Centos, Ubuntu.

- Có kinh nghiệm làm việc với Docker/Kubernetes hoặc hạ tầng Cloud.

- Có kinh nghiệm quản trị hệ thống CSDL: MongoDB, Postgresql, Mysql ...

- Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ CI/CD: Jenkins,gitlab ...

- Có chứng chỉ về vận hành hạ tầng cloud, LPI/CKA; kỹ năng lập trình Ansible/Python/shell script là một lợi thế lớn.

-Tư duy mở, sẵn sàng học và nhận việc mới. Có trách nhiệm và cẩn thận với công việc.

- Có kiến thức các protocol mạng cơ bản: TCP/UDP, HTTP ...

Ưu tiên (không bắt buộc)

- Kinh nghiệm trong triển khai vận hành hệ thống Big Data: HDFS,HBASE

- Kinh nghiệm trong triển khai các kiến trúc HA, Clusters hoặc DR site

- Kinh nghiệm lập trình 1 trong các ngôn ngữ: Python, Java

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

• Mức lương thỏa thuận

• Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

• Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

• Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3. Đào tạo, phát triển

• Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.

• Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel

• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

• Tham gia vào hoạt động 'Happy Time" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.

• Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

• Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin