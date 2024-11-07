Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Thực hiện công việc triển khai dự án, hỗ trợ dự án sau triển khai.
Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các công việc tư vấn, thiết kế, đề xuất các giải pháp, thực hiện POC
Học hỏi và cập nhật các kiến thức/ công nghệ mới theo kế hoạch đào tạo, hoặc theo kế hoạch đào tạo của cá nhân (phù hợp với định hướng của công ty)
Thực hiện đào tạo nội bộ về các giải pháp công nghệ
Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty khi cần
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin. ĐTVT
Kỹ năng chuyên môn:
Có kiến thức về ảo hóa VMware vSphere: ESXi Hypervior, Virtual Machine, vSphere Installation, vSphere Storage, Virtual Network, Vmware Vsphere HA, DRS, vSAN, vCenter
Có kiến thức chuyên môn và khả năng triển khai các dòng máy chủ phổ biến như Dell (PowerEdge, vXrail), HPE (Proliant, Synergy), Cisco UCS,
Thành thạo sử dụng Linux: Linux Shell, Vi Editor, DNS, NFS, Bash Shell, Kernel, Systemd, Service configuration, Networking, SSH, LVM, User and Group
Có kiến thức cơ bản về Network: TCP/IP, OSI Layer, DHCP, VLAN, HSRP, ACL, WAN, Subneting, Routing, NAT Static Route, MTU, BGP, OSPF, vxlan,
Có kiến thức về Windows Services: Active Directory, DNS, NTP, ADFS
Có kiến thức cơ bản về hệ thống lưu trữ SAN, SAN Storage
Ưu tiên chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế: Vmware, HPE, Dell, Cisco
Ưu tiên chuyên môn:
Kỹ năng khác:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết tài liệu thành thạo
Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích tình huống
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập
Khảo sát và thiết kế hệ thống
Nhanh nhạy trong việc tiếp cận và nghiên cứu các công nghệ mới
Trình độ ngoại ngữ:
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là 1 lợi thế
Tính cách:
Mạnh mẽ, giàu nghị lực và quyết tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao
Trung thực, chăm chỉ, sáng tạo
Có tinh thần cộng tác, làm việc nhóm
Có ý thức chia sẻ tri thức
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng)
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm
Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.
Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...
Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm
Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm
Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
