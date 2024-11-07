Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thực hiện công việc triển khai dự án, hỗ trợ dự án sau triển khai.

Phối hợp với bộ phận Sale/Presale cùng tham gia các công việc tư vấn, thiết kế, đề xuất các giải pháp, thực hiện POC

Học hỏi và cập nhật các kiến thức/ công nghệ mới theo kế hoạch đào tạo, hoặc theo kế hoạch đào tạo của cá nhân (phù hợp với định hướng của công ty)

Thực hiện đào tạo nội bộ về các giải pháp công nghệ

Hỗ trợ các bộ phận kỹ thuật khác trong công ty khi cần

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin. ĐTVT

Kỹ năng chuyên môn:

Có kiến thức về ảo hóa VMware vSphere: ESXi Hypervior, Virtual Machine, vSphere Installation, vSphere Storage, Virtual Network, Vmware Vsphere HA, DRS, vSAN, vCenter

Có kiến thức chuyên môn và khả năng triển khai các dòng máy chủ phổ biến như Dell (PowerEdge, vXrail), HPE (Proliant, Synergy), Cisco UCS,

Thành thạo sử dụng Linux: Linux Shell, Vi Editor, DNS, NFS, Bash Shell, Kernel, Systemd, Service configuration, Networking, SSH, LVM, User and Group

Có kiến thức cơ bản về Network: TCP/IP, OSI Layer, DHCP, VLAN, HSRP, ACL, WAN, Subneting, Routing, NAT Static Route, MTU, BGP, OSPF, vxlan,

Có kiến thức về Windows Services: Active Directory, DNS, NTP, ADFS

Có kiến thức cơ bản về hệ thống lưu trữ SAN, SAN Storage

Ưu tiên chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế: Vmware, HPE, Dell, Cisco

Kỹ năng khác:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết tài liệu thành thạo

Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích tình huống

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Kỹ năng tự nghiên cứu, làm việc độc lập

Khảo sát và thiết kế hệ thống

Nhanh nhạy trong việc tiếp cận và nghiên cứu các công nghệ mới

Trình độ ngoại ngữ:

Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là 1 lợi thế

Tính cách:

Mạnh mẽ, giàu nghị lực và quyết tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

Trung thực, chăm chỉ, sáng tạo

Có tinh thần cộng tác, làm việc nhóm

Có ý thức chia sẻ tri thức

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng)

Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.

Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...

Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm

Gói Khám sức khỏe định kỳ lên đến 2.500.000 VNĐ/người/năm

Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

