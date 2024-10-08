Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

System Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FPT Tower, Số 10, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế và triển khai các giải pháp phần cứng, sản phẩm Backup, ảo hóa và giám sát hệ thống. Tham gia tư vấn và triển khai các dự án liên quan đến dịch vụ public cloud: aws, azure, MS365, MS security intune... Tham gia triển khai, tư vấn các dịch vụ private, public cloud tren các nền tảng của Openstack, VMware vCloud director Triển khai giải pháp giám sát hệ thống (IBM, HP, Zabbix ...) Cài đặt và cấu hình phần cứng: Server, Blade Chassis, Storage, Appliance, SAN Switch (HP, IBM, Dell, Brocade, ...) Cài đặt và cấu hình Network, Tường lửa (Fortigate, Sophos) và Switch (Cisco, Aruba, Dell). Cài đặt và cấu hình hệ điều hành Linux (Redhat, Centos, SuSe, Oracle Linux và các ứng dụng trên hệ thống máy chủ theo từng dự án. Triển khai các giải pháp ảo hóa (VMware, OpenStack, Hyper-V, Oracle..) Xây dựng và tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu (DBMS, RDBMS, NoSQL) có tính sẵn sàng và chất lượng cao. Triển khai các giải pháp backup: (Commvault, Networker & DataDomain, Veritas Netbackup, HP Data Protector, Veeam, .... Các phần mềm/giải pháp khác thuộc dự án Triển khai các dịch vụ kỹ thuật: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa/tại chỗ để gặp gỡ khách hàng. Hướng dẫn sử dụng/đào tạo chuyển giao công nghệ cho khách hàng và bộ phận nội bộ. Hoàn thiện các chứng chỉ liên quan và sản phẩm liên quan Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
Tham gia thiết kế và triển khai các giải pháp phần cứng, sản phẩm Backup, ảo hóa và giám sát hệ thống.
Tham gia tư vấn và triển khai các dự án liên quan đến dịch vụ public cloud: aws, azure, MS365, MS security intune...
Tham gia triển khai, tư vấn các dịch vụ private, public cloud tren các nền tảng của Openstack, VMware vCloud director
Triển khai giải pháp giám sát hệ thống (IBM, HP, Zabbix ...)
Cài đặt và cấu hình phần cứng: Server, Blade Chassis, Storage, Appliance, SAN Switch (HP, IBM, Dell, Brocade, ...)
Cài đặt và cấu hình Network, Tường lửa (Fortigate, Sophos) và Switch (Cisco, Aruba, Dell).
Cài đặt và cấu hình hệ điều hành Linux (Redhat, Centos, SuSe, Oracle Linux và các ứng dụng trên hệ thống máy chủ theo từng dự án.
Triển khai các giải pháp ảo hóa (VMware, OpenStack, Hyper-V, Oracle..)
Xây dựng và tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu (DBMS, RDBMS, NoSQL) có tính sẵn sàng và chất lượng cao.
Triển khai các giải pháp backup: (Commvault, Networker & DataDomain, Veritas Netbackup, HP Data Protector, Veeam, ....
Các phần mềm/giải pháp khác thuộc dự án
Triển khai các dịch vụ kỹ thuật: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa/tại chỗ để gặp gỡ khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng/đào tạo chuyển giao công nghệ cho khách hàng và bộ phận nội bộ.
Hoàn thiện các chứng chỉ liên quan và sản phẩm liên quan
Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng của công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-35 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, điện tử viễn thông Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương Có kiến thức về các hệ thống cache, proxy, cdn, cân bằng tải như: NGIX, redis, kafka... Có kiến thức về các nền tảng ảo hóa: KVM, Vmware, citrix... Sử dụng thành thạo các nền tảng OS như: windows, linux... Có khả năng viết script bằng bash shell hoặc ngôn ngữ lập trình python. Am hiểu về các công cụ hỗ trợ deployment tự động như: ansible. Có hiểu biết về các nền tảng cloud : Aws, Google cloud, Azure Có hiểu biết, kiến thức nền tảng liên quan đến docker, container, microservice là một lợi thế. Có kiến thức về các hệ thống lưu trữ phần cứng của các hãng HPE, DELL, IBM... hoặc các software define storage như: VSAN, CEPH Có kiến thức về các hệ thống siêu hội tụ HCI của một số nhà cung cấp như: DELL, NUTANIX, HPE, CISCO... Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong công việc. Yêu cầu có thể sử dụng tiếng anh giao tiếp cơ bản trong quá trình làm việc. Ưu tiên ứng viên đã có các chứng chỉ liên quan đến ảo hóa, Lưu trữ, backup. Sử dụng được kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) là một lợi thế
Tuổi từ 22-35
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, điện tử viễn thông
Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương
Có kiến thức về các hệ thống cache, proxy, cdn, cân bằng tải như: NGIX, redis, kafka...
Có kiến thức về các nền tảng ảo hóa: KVM, Vmware, citrix...
Sử dụng thành thạo các nền tảng OS như: windows, linux...
Có khả năng viết script bằng bash shell hoặc ngôn ngữ lập trình python.
Am hiểu về các công cụ hỗ trợ deployment tự động như: ansible.
Có hiểu biết về các nền tảng cloud : Aws, Google cloud, Azure
Có hiểu biết, kiến thức nền tảng liên quan đến docker, container, microservice là một lợi thế.
Có kiến thức về các hệ thống lưu trữ phần cứng của các hãng HPE, DELL, IBM... hoặc các software define storage như: VSAN, CEPH
Có kiến thức về các hệ thống siêu hội tụ HCI của một số nhà cung cấp như: DELL, NUTANIX, HPE, CISCO...
Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Yêu cầu có thể sử dụng tiếng anh giao tiếp cơ bản trong quá trình làm việc.
Ưu tiên ứng viên đã có các chứng chỉ liên quan đến ảo hóa, Lưu trữ, backup.
Sử dụng được kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn. Gói thu nhập tương đương từ 14 – 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng năm, Quý...). Phúc lợi: bảo hiểm xã hội theo luật Lao động; Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care 100% free cho cán bộ nhân viên FPT Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến. Được hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Phụ cấp khác :Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2- thứ 6
Mức lương hấp dẫn. Gói thu nhập tương đương từ 14 – 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng năm, Quý...).
Phúc lợi: bảo hiểm xã hội theo luật Lao động; Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care 100% free cho cán bộ nhân viên FPT
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến. Được hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Phụ cấp khác :Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2- thứ 6
Ghi chú: FPT Telecom International không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: FPT building, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.Chi nhánh: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-system-engineer-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206875
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sonion Vietnam
Tuyển System Engineer Sonion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sonion Vietnam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển System Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sonion Vietnam
Tuyển System Engineer Sonion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sonion Vietnam
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Hạn nộp: 16/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 12 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 12 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel IDC Pro Company
Tuyển System Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel IDC Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển System Engineer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 36 Triệu Viettel Software
25 - 36 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Nikkiso Vietnam, Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD Nikkiso Vietnam, Inc
400 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển System Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD Navigos Search
1,200 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH FPT Smart Cloud làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD Công Ty TNHH FPT Smart Cloud
800 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu VDI - Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật số Việt
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vietsol
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công ty TNHH Otani U.P. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty TNHH Otani U.P.
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH GITS
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện Pro Company
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển System Engineer Công ty TNHH Công nghệ Leeon làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Leeon
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển System Engineer ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty SmartOSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển System Engineer Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Navigos Search
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 16 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
1 - 16 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển System Engineer ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển System Engineer ArctX Solution LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận ArctX Solution LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer TNHH Pirago Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 60 Triệu TNHH Pirago Việt Nam
35 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển System Engineer Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LG CNS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển System Engineer GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel IDC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm