Tuyển System Engineer Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: FPT Tower, Số 10, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thiết kế và triển khai các giải pháp phần cứng, sản phẩm Backup, ảo hóa và giám sát hệ thống. Tham gia tư vấn và triển khai các dự án liên quan đến dịch vụ public cloud: aws, azure, MS365, MS security intune... Tham gia triển khai, tư vấn các dịch vụ private, public cloud tren các nền tảng của Openstack, VMware vCloud director Triển khai giải pháp giám sát hệ thống (IBM, HP, Zabbix ...) Cài đặt và cấu hình phần cứng: Server, Blade Chassis, Storage, Appliance, SAN Switch (HP, IBM, Dell, Brocade, ...) Cài đặt và cấu hình Network, Tường lửa (Fortigate, Sophos) và Switch (Cisco, Aruba, Dell). Cài đặt và cấu hình hệ điều hành Linux (Redhat, Centos, SuSe, Oracle Linux và các ứng dụng trên hệ thống máy chủ theo từng dự án. Triển khai các giải pháp ảo hóa (VMware, OpenStack, Hyper-V, Oracle..) Xây dựng và tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu (DBMS, RDBMS, NoSQL) có tính sẵn sàng và chất lượng cao. Triển khai các giải pháp backup: (Commvault, Networker & DataDomain, Veritas Netbackup, HP Data Protector, Veeam, .... Các phần mềm/giải pháp khác thuộc dự án Triển khai các dịch vụ kỹ thuật: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa/tại chỗ để gặp gỡ khách hàng. Hướng dẫn sử dụng/đào tạo chuyển giao công nghệ cho khách hàng và bộ phận nội bộ. Hoàn thiện các chứng chỉ liên quan và sản phẩm liên quan Tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng của công ty. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng. Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22-35 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, điện tử viễn thông Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm làm công việc tương đương Có kiến thức về các hệ thống cache, proxy, cdn, cân bằng tải như: NGIX, redis, kafka... Có kiến thức về các nền tảng ảo hóa: KVM, Vmware, citrix... Sử dụng thành thạo các nền tảng OS như: windows, linux... Có khả năng viết script bằng bash shell hoặc ngôn ngữ lập trình python. Am hiểu về các công cụ hỗ trợ deployment tự động như: ansible. Có hiểu biết về các nền tảng cloud : Aws, Google cloud, Azure Có hiểu biết, kiến thức nền tảng liên quan đến docker, container, microservice là một lợi thế. Có kiến thức về các hệ thống lưu trữ phần cứng của các hãng HPE, DELL, IBM... hoặc các software define storage như: VSAN, CEPH Có kiến thức về các hệ thống siêu hội tụ HCI của một số nhà cung cấp như: DELL, NUTANIX, HPE, CISCO... Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong công việc. Yêu cầu có thể sử dụng tiếng anh giao tiếp cơ bản trong quá trình làm việc. Ưu tiên ứng viên đã có các chứng chỉ liên quan đến ảo hóa, Lưu trữ, backup. Sử dụng được kỹ năng ngoại ngữ (Tiếng Anh) là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn. Gói thu nhập tương đương từ 14 – 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, thưởng năm, Quý...). Phúc lợi: bảo hiểm xã hội theo luật Lao động; Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care 100% free cho cán bộ nhân viên FPT Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ hội đào tạo các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng, phát triển và thăng tiến. Được hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú, Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân... Phụ cấp khác :Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Thời gian làm việc: 8h-17h30 từ thứ 2- thứ 6

Ghi chú: FPT Telecom International không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

