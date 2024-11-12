Tuyển System Engineer Công ty CP Savvycom làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Thực hiện công việc triển khai dự án

Hỗ trợ dự án sau triển khai

Lập và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến quá trình triển khai.

Học hỏi và cập nhật các kiến thức/ công nghệ mới theo kế hoạch đào tạo, hoặc theo kế hoạch đào tạo của cá nhân (phù hợp với định hướng của công ty).

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin, ĐTVT

Yêu cầu về kiến thức chuyên môn:

Có kiến thức về: hệ thống lưu trữ NAS, SAN, Object Storage & SAN Fabric.

Thành thạo cấu hình Storage, San Switch các hãng HPE, IBM, IBM, DellEMC, Brocade, Cisco MDS.

Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp đồng bộ dữ liệu, giải pháp HA (high availability) tủ đĩa.

Có kiến thức về giải pháp backup dữ liệu & có khả năng thiết kế, cài đặt, cấu hình, cho 1 trong các giải pháp backup dữ liệu sau: Veeam, Commvault, NetBackup, Veritas, Dell EMC Data Protection, EMC Networker.

Có kiến thức cơ bản về các hệ điều hành Windows, Linux, AIX và kiến thức cơ bản về Networking

Ưu tiên chuyên môn: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế về mảng Storage, giải pháp backup.

Ưu tiên chuyên môn:

Kinh nghiệm: Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm triển khai các dự án tích hợp hệ thống CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn như Ngân hàng, Công ty tài chính, Công ty chứng khoán ...

Kinh nghiệm:

Kỹ năng khác:

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích tình huống

Kỹ năng làm việc theo nhóm & làm việc độc lập

Kỹ năng tự nghiên cứu.

Khảo sát và thiết kế hệ thống

Trình độ ngoại ngữ:

Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật tiếng Anh

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là 1 lợi thế

Tính cách:

Mạnh mẽ, giàu nghị lực và quyết tâm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

Trung thực, chăm chỉ, sáng tạo

Có tinh thần cộng tác, làm việc nhóm

Có ý thức chia sẻ tri thức

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: Lương tháng Thưởng KPI (Lên đến 20% lương tháng);

Gói thu nhập lên đến 17 tháng/năm.

Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt), Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty;

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;

Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Team building hàng năm;

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm được thiết kế dành riêng cho CBNV

Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên môn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Savvycom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin