Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CIC 219 Trung Kính Cầu Giấy HN, Cầu Giấy

Triển khai, vận hành, giám sát và tối ưu các hệ thống: Backup, Web Server, FTP Server, Storage, Load balancer...

Có kinh nghiệm làm việc với các Hệ thống Load balancer: Haproxy, Nginx

Xây dựng, vận hành, quản trị Hạ tầng Ảo hóa server, Ảo hóa ứng dụng và các dịch vụ Cloud: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

Xây dựng, vận hành, quản trị các phần mềm giám sát hoạt động của hệ thống như Grafana,

Prometheus, Manageengine Applications Manager, ELK, Graylog

Vận hành hệ thống ảo hóa VMWare

Có kinh nghiệm tốt về hỗ trợ Helpdesk và quản trị hệ thống CNTT

Sử dụng thành thạo các hệ điều hành – Windows, macOS, iOS, Android

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm CNTT về hỗ trợ và khắc phục sự cố PC/Laptop, cài đặt/quản trị máy chủ và thiết lập/bảo trì mạng.

Có kiến thức cơ bản về Windows Server Active Directory Network, hệ thống file DFS file server, Quản trị cơ sở dữ liệu (MySQL server, SQL Server), Mail, v.v.

Hiểu biết về mạng, VLAN, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, máy trạm (máy tính xách tay và máy tính để bàn) Có khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên có chứng chỉ IT Helpdesk Professional, MCSA, CCNA

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương offer từ 15-25M+ (Sẵn sàng deal tốt với ứng viên phù hợp)

Cấp thiết bị làm việc

Đánh giá hiệu suất 2 lần/năm, tăng lương 1 lần/năm

Thưởng thành tích, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, 1/1); tiền thưởng cho nhân viên xuất sắc và tập thể xuất sắc;

Bảo hiểm sức khỏe và các chế độ bảo hiểm khác đầy đủ

Tối thiểu 14 ngày nghỉ có lương mỗi năm cho tất cả nhân viên sau thử việc; 1 ngày remote/tháng...

Không gian làm việc đẹp & hiện đại với những đồng nghiệp trẻ trung, năng động & thân thiện và cà phê, trà, đồ uống miễn phí;

Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, team building hàng quý và ăn uống cùng nhau hàng tuần;

Câu lạc bộ Anh - Nhật, Câu lạc bộ thể thao;

Văn hóa phẳng, cởi mở và chia sẻ với đội ngũ quản lý thân thiện;

Các khóa đào tạo và cơ hội làm việc với các chuyên gia kỹ thuật, những người đã xây dựng và vận hành các ứng dụng đẳng cấp thế giới với hàng triệu người dùng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM

