Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 86 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Thiết kế và phát triển hệ thống máy chủ cho các game eSports, game MMO và game Prize-based.
Xây dựng các cơ chế xử lý thời gian thực để đảm bảo độ trễ thấp và xử lý tốc độ cao.
Triển khai API hỗ trợ các tính năng như bảng xếp hạng, ghép đôi người chơi và chế độ thi đấu.
Xây dựng và duy trì hệ thống vận hành game, bao gồm phân tích người dùng, điều chỉnh tham số game dựa trên dữ liệu và thống kê hiệu suất.
Phát triển công cụ giám sát và quản lý đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các game Prize-based.
Thiết kế các hệ thống chống cheat và hack cho game.
Quản lý và tối ưu hóa Database cho hàng triệu giao dịch hàng ngày.
Tích hợp các dịch vụ và SDK của bên thứ ba (ví dụ: hệ thống Payment, Ads, Analytics).

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với các ngôn ngữ lập trình phía máy chủ như Node.js, Java, Python, Go, hoặc C#.
Hiểu biết sâu sắc về lập trình mạng, đặc biệt là các giao thức như TCP/IP, UDP, WebSocket cho game MMO.
Thành thạo trong việc tối ưu hóa máy chủ để xử lý đồng thời lượng người chơi lớn với độ trễ thấp.
Kiến thức về cơ sở dữ liệu (SQL như MySQL, PostgreSQL và/hoặc NoSQL như MongoDB, Redis)
Kinh nghiệm với các Cloud Services (AWS, Google Cloud, Azure)
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả.
Ưu Tiên:
Kinh nghiệm phát triển game eSports hoặc game nhiều người chơi.
Kinh nghiệm triển khai các hệ thống chống cheat và hack trong game Prize-based và eSports.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh lên đến 1500 USD, tùy thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn.
Làm việc trong môi trường công nghệ tiên tiến và tham gia vào các dự án game eSports, MMO và game có giải thưởng thú vị.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và học hỏi về công nghệ game server.
Thưởng dự án, thưởng KPI và thưởng lễ.
Bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ cùng các hoạt động team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 86 Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

