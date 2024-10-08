Tuyển System Engineer Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, tòa nhà CIT – ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp về hạ tầng hệ thống cho Trung tâm dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp, bộ ban ngành, tập đoàn lớn ở các mảng sản phẩm sau:

+ Giải pháp máy chủ hệ thống (x86, RISC, ...) của các hãng HPE, Dell EMC, IBM, Oracle, ...

+ Giải pháp hệ thống ảo hoá, private cloud của các hãng VMware, Microsoft, ...

+ Giải pháp lưu trữ, sao lưu tập trung của các hãng HPE, Dell EMC, IBM, NetApp.

+ Giải pháp hạ tầng hội tụ, siêu hội tụ (CI, HCI)

- Cập nhật công nghệ, sản phẩm giải pháp của các hãng.

- Thực hiện các công việc dự án khác theo yêu cầu của người quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên tốt nghiệp Đại học: Đại học Công nghệ Quốc Gia, Bách Khoa, Bưu Chính Viễn Thông, FPT…. chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Khoa học máy tính... chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

- Có kinh nghiệm ở một trong các lĩnh vực sau:

+ Cài đặt và triển khai máy chủ hệ thống (x86, RISC, ...) của các hãng HPE, Dell EMC, IBM, Oracle, ...

+ Cài đặt và triển khai phần mềm ảo hoá, private cloud của các hãng VMware, Microsoft, ...

+ Cài đặt và triển khai hệ thống lưu trữ, sao lưu tập trung của các hãng HPE, Dell EMC, IBM, NetApp, ...

+ Cài đặt và triển khai hệ thống hạ tầng hội tụ, siêu hội tụ (CI, HCI) là 1 lợi thế

+ Chuyển đổi dữ liệu và tích hợp hệ thống mới với hệ thống hiện có của khách hàng

- Tư duy tốt, có khả năng làm việc nhóm, khả năng phân tích và xử lý vấn đề.

- Khả năng tiếp cận công nghệ tốt

- Khả năng thuyết trình, đàm phán, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt

- Có khả năng đọc tài liệu của hãng để cập nhật công nghệ, sản phẩm giải pháp của các hãng.

- Có khả năng cụ thể hóa thành các tài liệu trong quá trình triển khai là một lợi thế

Tại Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập theo thỏa thuận, tùy theo năng lực (chưa bao gồm thưởng, BHXH và các chế độ phúc lợi khác).

- Chế độ đãi ngộ tốt. Hưởng đầy đủ chế độ của Công ty và phúc lợi theo Luật lao động, được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc.

- Thưởng cuối năm 1 - 5 tháng lương theo tình hình kinh doanh của Công ty, hỗ trợ ăn trưa 40.000đ/ngày; phụ cấp gửi xe máy tháng;

- Chế độ nghỉ mát hàng năm; tổ chức sinh nhật hàng quý; có khu pantry trà, café, hoa quả;

- Thưởng tết dương, 2/9, 30/4...ngày lễ lớn: 3.000.000đ/cán bộ làm đủ 1 năm, 1 năm tính tỷ lệ theo tháng làm việc; Sinh nhật Công ty 3.000.000/cán bộ

- Các ngày kỉ niệm, ngày lễ khác như trung thu, 1/6, ... quà tặng cho con em cán bộ

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân;

- Được làm việc cùng với các kỹ sư có bề dày kinh nghiệm, các khách hàng lớn thuộc khối chính phủ, mở rộng quan hệ giao tiếp và nâng cáo năng lực trình độ bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT

