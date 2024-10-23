Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
- Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Bỉm Sơn
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật
Lập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như: hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan, CO, CQ
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Theo dõi tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển và thông quan hàng hóa
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kho vận, sản xuất để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu hiệu quả
Cập nhật và báo cáo tình hình xuất nhập khẩu cho cấp trên
Nghiên cứu và cập nhật các quy định, chính sách mới về xuất nhập khẩu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt
Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Chủ động, linh hoạt và có tinh thần học hỏi
Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Đóng 100% bảo hiểm trong tháng thử việc đầu tiên
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan đến công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng nămThưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
