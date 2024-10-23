Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Kinh doanh/Bán hàng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Lô 01/02 KCN Bỉm Sơn A, Bỉm Sơn

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật Lập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như: hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan, CO, CQ Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ Theo dõi tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển và thông quan hàng hóa Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kho vận, sản xuất để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu hiệu quả Cập nhật và báo cáo tình hình xuất nhập khẩu cho cấp trên Nghiên cứu và cập nhật các quy định, chính sách mới về xuất nhập khẩu
Thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của công ty và pháp luật
Lập và kiểm tra các chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu như: hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai hải quan, CO, CQ
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng để đảm bảo quá trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ
Theo dõi tình trạng đơn hàng, lịch trình vận chuyển và thông quan hàng hóa
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kế toán, kho vận, sản xuất để đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu hiệu quả
Cập nhật và báo cáo tình hình xuất nhập khẩu cho cấp trên
Nghiên cứu và cập nhật các quy định, chính sách mới về xuất nhập khẩu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) Có khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao Chủ động, linh hoạt và có tinh thần học hỏi
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng giao tiếp tiếng Trung tốt
Có kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Chủ động, linh hoạt và có tinh thần học hỏi

Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Đóng 100% bảo hiểm trong tháng thử việc đầu tiên Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan đến công việc Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng nămThưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Đóng 100% bảo hiểm trong tháng thử việc đầu tiên
Ký túc xá 3 sao cho nhân viên ở xa
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng liên quan đến công việc
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng nămThưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Công ty TNHH Công nghiệp INTCO Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN - 01 /02, Nam Khu A, KCN Bỉm Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

