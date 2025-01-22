Tuyển Cloud Engineer Makino Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Makino là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ cắt kim loại và gia công. Là công ty hàng đầu về công nghệ máy công cụ sản xuất tiên tiến, Makino giúp khách hàng đạt được chất lượng cao nhất với thời gian đưa sản phẩm ra thị trường nhanh nhất. Khi các công ty sản xuất các bộ phận quan trọng cho ngành ô tô, hàng không vũ trụ, y tế, khuôn mẫu và các ngành công nghiệp khác trên toàn thế giới, họ sản xuất chúng bằng Makino.

Là một PROCESS ENGINEER (ELECTRICAL) tại nhà máy Hưng Yên MAKINO bạn sẽ đảm nhiệm những vai trò sau:

PROCESS ENGINEER (ELECTRICAL)

1. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật bền vững cho quá trình lắp ráp máy móc/bộ phận phụ CNC

2. Hỗ trợ cải tiến quy trình sản xuất/lắp ráp

3. Hỗ trợ phân tích lỗi và giảm chi phí thông qua các hoạt động kỹ thuật giá trị

4. Thiết kế và chuẩn bị đồ nội thất/dụng cụ cần thiết để sử dụng trong sản xuất

5. Thiết lập và duy trì Bill of Material (BOM) và định tuyến quy trình trong hệ thống SAP

6. Hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật nhằm cải thiện các chỉ số hoạt động chính của hoạt động sản xuất như chất lượng, lãng phí, hiệu quả

7. Duy trì và đảm bảo các hệ thống và quy trình tuân thủ các yêu cầu về ISO, quy định và quy định

8. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động với các bộ phận khác để đảm bảo đạt được mục tiêu chung

9. Hỗ trợ giới thiệu sản phẩm mới (NPI) và chuyển giao sản phẩm sang Trung Quốc/Ấn Độ hoặc công ty khu vực khác