Tuyển Content Creator Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tiến Phú, KCN Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 5 - 12 Triệu

• Lập kế hoạch, lên ý tưởng, nội dung sáng tạo, kịch bản chụp ảnh, quay video sản phẩm.

• Viết bài content và tạo các video ngắn (bằng các app đơn giản: Capcut, canva) tập trung vào chủ đề máy tính, linh kiện và đăng trên website và các kênh mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube, Instagram,... của Công ty để tăng tương tác và thu hút người dùng nhằm phát triển thương hiệu, tăng cường nhận diện thương hiệu trong cộng đồng.

• Cập nhật, nắm bắt các trend mới, nội dung xu hướng, thịnh hành và ứng dụng vào công việc.

Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing

• Làm việc toàn thời gian cố định hoặc bán thời gian, chấp nhận cả thực tập sinh.

• Khả năng nói, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng, vui tính.

• Tư duy sáng tạo, Kỹ năng viết tốt, bắt trends. Nhanh nhạy với xu hướng thị trường, thị hiếu của khách hàng

• Am hiểu về mạng xã hội & kiến thức online marketing, chính sách nền tảng,...

• Biết cách chụp ảnh, quay video sản phẩm như nào cho bắt mắt và chỉnh sửa video bằng app CapCut, Canva...

Tại Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 5-12 triệu tùy năng lực (Thực tập sinh hay đã tốt nghiệp)

- Bảo hiểm xã hội

- Phụ cấp ăn trưa

- Phụ cấp xăng Xe

- Du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Thưởng cuối năm, ngày lễ tết.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Thời gian làm việc: Sáng từ 8h30 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30.

- Nghỉ CN và các ngày lễ, tết

- Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Máy tính Nam Kinh

