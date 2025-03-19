Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 07TT4,VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút và tương tác với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.

Viết bài, biên tập, chỉnh sửa nội dung đảm bảo tính chính xác, hấp dẫn và phù hợp với văn phong của thương hiệu.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, website.

Tối ưu hóa nội dung để tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm (SEO).

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.

Đo lường và phân tích hiệu quả của nội dung đã tạo ra, đề xuất các giải pháp cải thiện.

Quản lý ngân sách và thời gian cho các dự án nội dung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo nội dung , ưu tiên trong ngành giáo dục

Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video (Photoshop, Premiere, After Effects...).

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok...).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Đam mê lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được học hỏi và phát triển chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.