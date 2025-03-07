Tuyển Content Creator Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần One Percent
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Cổ Phần One Percent

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ Phần One Percent

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thiết kế ấn phẩm (hình ảnh+video) và viết nội dung quảng cáo cho sản phẩm App Mobile thị trường Global
Sáng tạo thông điệp hấp dẫn tới người dùng và khuyến khích hành động (CTA)
Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người dùng để cập nhật chiến lược nội dung
Tối ưu nội dung và tỷ lệ chuyển đổi trên store app mobile theo từng quốc gia và ngôn ngữ

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 6 tháng trong sản xuất nội dung và sáng tạo hình ảnh, video bán hàng
Sáng tạo, chủ động trong công việc
Kỹ năng viết xuất sắc, khả năng truyền tải thông điệp hiệu quả
Tư duy Nghiên cứu: Khả năng thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu một cách hiệu quả
Sẵn sàng thử nghiệm với các chiến lược mới và tối ưu hóa dựa trên kết quả thực tế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên App Mobile với vai trò là Creative content,creative media campaign UA, Store app, triển khai Social trong App

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 15.000.000 VNĐ/ tháng
Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe
Thưởng dự án hấp dẫn
Được đào tạo chuyên sâu về ASO (App Store Optimization)
Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân
Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey
Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….
Được làm việc trong môi trường Startup tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp
Được tài trợ chi phí cho các khóa học để phát triển năng lực chuyên môn của bản thân
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng
Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động
Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty
Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn
Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm
Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần One Percent

Công ty Cổ Phần One Percent

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

