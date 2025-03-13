Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5BT2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator

Tạo nội dung kỹ thuật số bài đăng trên mạng xã hội, trang web, bản tin và chiến dịch Marketing qua email.

Phát triển kịch bản và tường thuật sáng tạo cho nội dung video, bao gồm video quảng cáo, lời chứng thực của khách hàng và hướng dẫn.

Sản xuất nội dung tương tác giúp tăng cường mức độ tương tác của người dùng và khuyến khích chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội.

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung toàn diện phù hợp với mục tiêu Marketing CarDoctor.com.vn, CarDoctor, DriverPlus và thông điệp thương hiệu.

Lập kế hoạch và tổ chức lịch nội dung cho phương tiện truyền thông xã hội, blog, trang web và các nền tảng kỹ thuật số khác, đảm bảo luồng nội dung nhất quán và hấp dẫn.

Tạo nội dung tối ưu hóa SEO giúp cải thiện thứ hạng của công cụ tìm kiếm, thúc đẩy lưu lượng truy cập không phải trả tiền và thu hút đối tượng mục tiêu, tập trung vào các từ khóa liên quan đến dịch vụ ô tô, sản phẩm ứng dụng / công nghệ.

Tiến hành nghiên cứu từ khóa để xác định các cụm từ và cụm từ có liên quan để tạo nội dung, tập trung vào dịch vụ xe hơi, các dịch vụ liên quan đến sản phẩm App/Tech .

Theo dõi hiệu suất SEO và điều chỉnh chiến lược nội dung dựa trên phân tích và xu hướng tìm kiếm.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cử nhân về Marketing, Truyền thông, Báo chí... hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong sáng tạo nội dung, viết quảng cáo và chiến lược nội dung, trong lĩnh vực thương mại điện tử, sản phẩm công nghệ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ xe hơi là một ưu thế nhưng không bắt buộc;

Ưu tiên có chuyên môn trong việc tạo nội dung liên quan đến sản phẩm Ứng dụng / Công nghệ.

Khả năng tạo nội dung hấp dẫn và thuyết phục thúc đẩy sự tương tác và chuyển đổi của người dùng.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực;

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của công ty và pháp luật;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được xem xét tăng lương mỗi năm theo năng lực làm việc;

Thưởng nhân viên xuất sắc, Chính sách thưởng tháng lương 13, thưởng 2/9, thưởng Tết dương lịch…

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cơ hội học hỏi, tham gia các chương trình đào tạo nội bộ về chuyên môn, được chỉ dẫn và làm việc với Ban Quản trị, các nhân sự là những người có kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sáng tạo từ các công ty, tập đoàn lớn như Vingroup, OneMount, Viettel, MoMo, VNPay, FPT, Tiki,...

Công ty có cafe riêng: chiết khấu 50% cho CBNV;

Các hoạt động nội bộ khác: Year End Party, Team Building, Party,...

