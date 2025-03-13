Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZENOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 111 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.

Lập kế hoạch nội dung, lên lịch đăng bài và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung (SEO) để cải thiện thứ hạng tìm kiếm trên Google.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo nội dung, quản lý nội dung và phân tích hiệu quả nội dung.

Tương tác với người dùng trên mạng xã hội, trả lời bình luận và giải đáp thắc mắc.

Đo lường và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch nội dung.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc agency.

Khả năng viết lách tốt, sáng tạo và có gu thẩm mỹ.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ tạo nội dung (Canva, Adobe Photoshop,...) và các nền tảng mạng xã hội.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Đam mê lĩnh vực Marketing và Content Creation.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZENOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZENOVATION

