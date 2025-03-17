Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 GIa Quất, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và thu hút khách hàng.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và thu hút người đọc.

Tạo ra các hình ảnh, video, infographic chất lượng cao để minh họa cho nội dung.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung và đưa ra các đề xuất cải thiện.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Theo dõi và trả lời bình luận, tin nhắn từ khách hàng trên các kênh truyền thông xã hội.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có khả năng viết tốt, sử dụng thành thạo tiếng Việt.

Có kiến thức cơ bản về marketing và truyền thông.

Có khả năng sáng tạo, tư duy nhanh nhạy và ham học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Illustrator, Canva) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội (Facebook, Instagram,...) là một lợi thế.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung là một lợi thế.

Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng content creation và marketing.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU

