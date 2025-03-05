Tuyển Content Creator Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản và tương tác trên các kênh thuộc hệ thống của công ty (Youtube/Tiktok/… )

- Trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm & kiến thức công nghệ, sau đó lên content và lên hình quay cho video mà mình phụ trách.

- Trực tiếp diễn xuất trong một số video theo kế hoạch nội dung đã lên kịch bản.

- Phối hợp với bộ phận Media trong quá trình sản xuất nội dung.

- Phối hợp cùng các vị trí khác trong công ty để phát triển nội dung phù hợp & đồng bộ trên các nền tảng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm sản xuất video trên Tiktok, Youtube.

- Am hiểu các lĩnh vực: du lịch, Công Nghệ, Đời sống.

- Xây dựng được ý tưởng và kịch bản độc lập.

Lợi thế ưu tiên: Ưu tiên những ứng viên có Video sản phẩm bản thân đã từng thực hiện hoặc Video tự quay giới thiệu về bản thân

Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:15-20 triệu (Tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection

