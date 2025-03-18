Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Space Building - SH01, Rue de Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Lên kế hoạch và xây dựng nội dung phù hợp với của kênh (phát triển format, hình thức sản phẩm theo định hướng yêu cầu)

Biên tập thông tin, tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn uy tín để đảm bảo tính chính xác.

Chuyển hóa các tin tức, thông tin thú vị thành nội dung video hấp dẫn, dễ tiếp cận.

Phối hợp với team sản xuất để đảm bảo chất lượng nội dung và hình ảnh của video.

Đảm bảo nội dung truyền tải đúng thông tin, tránh các yếu tố gây hiểu nhầm.

Kiểm tra phản hồi từ người xem, cải thiện nội dung theo góp ý từ cộng đồng.

Hỗ trợ team marketing trong việc sáng tạo nội dung phục vụ quảng bá.

Tham gia sản xuất các nội dung theo chiến dịch truyền thông của công ty.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm biên tập nội dung.

Có kinh nghiệm biên tập, sản xuất nội dung số, đặc biệt trên nền tảng TikTok, Facebook

Hiểu về cách trình bày thông tin ngắn gọn, hấp dẫn và dễ hiểu.

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ chỉnh sửa video là một lợi thế.

Khả năng biên tập nội dung chính xác, sáng tạo.

Biết cách tổng hợp và truyền tải thông tin một cách dễ hiểu và lôi cuốn.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ sản xuất nội dung (CapCut, Premiere, Canva, Pts....).

Cẩn thận, có tư duy phân tích và kiểm chứng thông tin.

Đam mê truyền thông số, có tinh thần sáng tạo và đổi mới.

Linh hoạt, chịu được áp lực công việc và sẵn sàng thử thách bản thân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển chuyên môn: Được đào tạo về biên tập nội dung số và kỹ năng sản xuất media, Policy, công cụ AI,...

Môi trường làm việc: Trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội hợp tác với đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Phúc lợi:

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc, nằm trong top công ty truyền thông hàng đầu

Đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT,... theo quy định của nhà nước.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại BEAT: gói bảo hiểm sức khỏe riêng từ cấp Leader trở lên, khám sức khỏe, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, Thứ 6 vui vẻ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: laptop/PC, công cụ tác nghiệp, Văn phòng phẩm...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM

