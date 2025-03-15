Tuyển Content Creator Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Content Creator Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Salonzo Group
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Salonzo Group

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Salonzo Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22 Mai Anh Tuấn, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty
Lên kế hoạch và tạo nội dung chất lượng cao, biên tập trên nhiều nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội, email marketing,kênh social, sàn thương mại điện tử,…) nhằm thu hút và tương tác với khách hàng.
Tìm kiếm, biên tập và xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung và quay dựng video
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (Sales, Design,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ.
Hiểu biết về AI và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa hình ảnh và video.
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội phổ biến.
Hiểu biết về các kênh marketing online và offline.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc tốt.
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator là một lợi thế.

Tại Salonzo Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Salonzo Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Salonzo Group

Salonzo Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 01-12A, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

