Tuyển Content Creator Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Lập kế hoạch sáng tạo nội dung và trực tiếp triển khai trên các kênh social của thương hiệu

Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch làm việc, triển khai, xây dựng thông điệp truyền thông, idea kịch bản video/ hình ảnh chiến dịch cho sp, Collection, Campain.

Phối hợp, làm việc cùng Designer kiểm soát chất lượng hình ảnh được đồng nhất

Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường đế áp dụng vào công việc.

Tuyển Nữ/ LGBT: Yêu cầu trên 24 tuổi (Bắt buộc)

Đã có kinh nghiệm trên 01 năm ở vị trí Content Creator thời trang

Đã từng làm Content Creator ít nhất 1-2 Brand thời trang

Có khả năng viết lách, biên tập tốt; có hiểu biết về Content Marketing

Sử dụng thành thạo và thường xuyên các trang mạng xã hội FB, IG, Tiktok

Năng nổ, nhiệt tình, thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường về thời trang, xã hội

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, làm việc nhóm, quản lý.

Đam mê, trung thực, có trách nhiệm trong công việc và có NHU CẦU GẮN BÓ LÂU DÀI.

Tại Estrano.chic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10.000.000vnđ (LCB + Phụ cấp + Thưởng KPI)

Tăng lương theo thâm niên.

Được trực tiếp làm việc và tiếp cận với các Celeb, KOLs và KH VIP.

Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động. có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và đóng góp ý kiến cải tiến công việc

Là những nhân sự nòng cốt cùng thương hiệu phát triển đi lên

Chế độ: Nghỉ, Thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định

Chế độ đãi ngộ tốt: Ăn trưa, vé gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Estrano.chic

