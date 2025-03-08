Tuyển Content Creator Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Estrano.chic
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Estrano.chic

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Estrano.chic

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch sáng tạo nội dung và trực tiếp triển khai trên các kênh social của thương hiệu
Phối hợp với MKT team để lên kế hoạch làm việc, triển khai, xây dựng thông điệp truyền thông, idea kịch bản video/ hình ảnh chiến dịch cho sp, Collection, Campain.
Phối hợp, làm việc cùng Designer kiểm soát chất lượng hình ảnh được đồng nhất
Chủ động update các xu hướng, kênh truyền thông mới có trên thị trường đế áp dụng vào công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển Nữ/ LGBT: Yêu cầu trên 24 tuổi (Bắt buộc)
Đã có kinh nghiệm trên 01 năm ở vị trí Content Creator thời trang
Đã từng làm Content Creator ít nhất 1-2 Brand thời trang
Có khả năng viết lách, biên tập tốt; có hiểu biết về Content Marketing
Sử dụng thành thạo và thường xuyên các trang mạng xã hội FB, IG, Tiktok
Năng nổ, nhiệt tình, thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường về thời trang, xã hội
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch, làm việc nhóm, quản lý.
Đam mê, trung thực, có trách nhiệm trong công việc và có NHU CẦU GẮN BÓ LÂU DÀI.

Tại Estrano.chic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Trên 10.000.000vnđ (LCB + Phụ cấp + Thưởng KPI)
Tăng lương theo thâm niên.
Được trực tiếp làm việc và tiếp cận với các Celeb, KOLs và KH VIP.
Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động. có cơ hội thể hiện năng lực bản thân và đóng góp ý kiến cải tiến công việc
Là những nhân sự nòng cốt cùng thương hiệu phát triển đi lên
Chế độ: Nghỉ, Thưởng lễ, tết, sinh nhật theo quy định
Chế độ đãi ngộ tốt: Ăn trưa, vé gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Estrano.chic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Estrano.chic

Estrano.chic

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 38 liền kề 23 khu tái định cư Ngô Thì Nhậm, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

