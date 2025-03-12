Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân của TGĐ

Viết bài, kịch bản video, bài đăng trên mạng xã hội (Tiktok,Facebook,Instagram, Youtube, Linkedln)

Tạo nội dung có chiều sâu về ngành thời trang, trang sức và câu chuyện thương hiệu.

Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật nội dung sáng tạo và phù hợp

Làm việc với các ekip để đảm bảo hình ảnh TGĐ đạt tiêu chuẩn cao nhất

Phối hợp cùng team mkt trong việc xây dựng nội dung hình ảnh TGĐ trên mạng xã hội, báo chí

Phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cách cải thiện để tăng tương tác

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ hoặc trung cấp chuyên ngành truyền thông, PR, thời trang, trang sức, MKT, báo chí hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có khả năng viết tốt, sáng tạo, bắt trend nhanh

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt

Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, linh hoạt

Kỹ năng quản lý hình ảnh, chỉnh sửa cơ bản trên các phần mềm thiết kế.

Đam mê xây kênh trên các nền tảng social, có năng khiếu nghệ thuật là 1 lợi thế

Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;

Yêu thích thời trang và có tư duy tốt,

Gu thẩm mỹ tốt về dòng cao cấp, nắm bắt xu hướng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000

Phụ cấp: 500.000

Thưởng chuyên cần: 200.000

Thưởng hiệu quả công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;

Đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm;

Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show, Vietnam fashion week,...

Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;

Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP

