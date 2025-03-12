Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP
- Hà Nội: 29 Hàng Khoai, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Lên ý tưởng nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân của TGĐ
Viết bài, kịch bản video, bài đăng trên mạng xã hội (Tiktok,Facebook,Instagram, Youtube, Linkedln)
Tạo nội dung có chiều sâu về ngành thời trang, trang sức và câu chuyện thương hiệu.
Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật nội dung sáng tạo và phù hợp
Làm việc với các ekip để đảm bảo hình ảnh TGĐ đạt tiêu chuẩn cao nhất
Phối hợp cùng team mkt trong việc xây dựng nội dung hình ảnh TGĐ trên mạng xã hội, báo chí
Phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cách cải thiện để tăng tương tác
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết tốt, sáng tạo, bắt trend nhanh
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt
Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học, linh hoạt
Kỹ năng quản lý hình ảnh, chỉnh sửa cơ bản trên các phần mềm thiết kế.
Đam mê xây kênh trên các nền tảng social, có năng khiếu nghệ thuật là 1 lợi thế
Trung thực, nhanh nhẹn, linh hoạt;
Yêu thích thời trang và có tư duy tốt,
Gu thẩm mỹ tốt về dòng cao cấp, nắm bắt xu hướng và hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG QUỐC TẾ HƯƠNG GIANG INTERFA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: 500.000
Thưởng chuyên cần: 200.000
Thưởng hiệu quả công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc tại công ty;
Đánh giá xem xét điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: Du lịch, Team Building, Fashion show, Vietnam fashion week,...
Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước;
Các hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
