Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
- Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Lên kế hoạch, sáng tạo, xây dựng kịch bản video Facebook mảng nội dung làm đẹp, mỹ phẩm
Thường xuyên nghiên cứu, phân tích thị trường, cập nhật xu hướng để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp
Phối hợp cùng team Editor lên kế hoạch và sản xuất nội dung kênh
Đề xuất các ý tưởng truyền thông sáng tạo, thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, năng động
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn
Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
