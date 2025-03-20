Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01 – 9th AVE Sunrise1, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Lên kế hoạch, sáng tạo, xây dựng kịch bản video Facebook mảng nội dung làm đẹp, mỹ phẩm

Thường xuyên nghiên cứu, phân tích thị trường, cập nhật xu hướng để xây dựng chiến lược nội dung phù hợp

Phối hợp cùng team Editor lên kế hoạch và sản xuất nội dung kênh

Đề xuất các ý tưởng truyền thông sáng tạo, thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sáng tạo, yêu nghệ thuật

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.

Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Môi trường trẻ trung, năng động

Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực

Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

Du lich, teambuilding, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN

